Festivalada, el encuentro de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía: Talleres, lecturas dramatizadas y toda la programación
El festival tendrá lugar del 30 de enero al 22 de febrero de 2026 con varias actividades en torno al circo, la danza, el teatro y la música
El hotel Alfonso XIII acogerá un concierto exclusivo de El Señor de los Anillos a la luz de cientos de velas: fechas y entradas
Visitas al convento de Santa Paula o a San Luis de los Franceses: Cómo descubrir los secretos de estos lugares mágicos en Sevilla
El próximo 30 de enero dará comienzo la segunda edición del encuentro Festivalada, el festival de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía en el que se organizarán multitud de actividades en torno a algunas de las artes escénicas más populares en la región con la intención de dar visibilidad al talento de estas profesionales.
Festivalada un Festival de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía en el que las socias de ADA mostrarán un amplio abanico de propuestas de las distintas disciplinas de las artes escénicas, abarcando así el circo, la danza, el teatro y la música. Contará con talleres, ponencias, cápsulas y work in progress, así como lecturas dramatizadas y encuentros con otras asociaciones dentro del sector.
Los objetivos de este encuentro son, entre otros, visibilizar las obras y el talento de las directoras escénicas de Andalucía o que desarrollan su labor en Andalucía, fomentar la igualdad y la equidad de género en las artes escénicas en la región, promover la igualdad en los contenidos teatrales para construir una sociedad más justa y equitativa, libre de prejuicios y estereotipos de género y ajena a la violencia contra las mujeres y niñas o fomentar una imagen más real, justa e igualitaria de mujeres y hombres en los contenidos y mensajes en las artes escénicas de Andalucía.
Este festival es un espacio para mostrar la creatividad de las mujeres directoras en la región, en escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Fábrica de Artillería, el teatro TNT o la sala Viento Sur, en Triana.
Programación completa de Festivalada
Toda la información con la programación completa de Festivalada 2026 está disponible en la página web de la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía, en la que aparecen las ubicaciones de los diferentes espectáculos, o en el portal de Cultura de la Junta de Andalucía.
30 de enero
- Pioneras
31 de enero
- Presencia y rizoma en escena (taller)
- Metodologías de teatros participativos (taller)
- El pozo de los deseos
1 de febrero
- Enlorquecidas
5 de febrero
- Recital María Zambrano: en manos de la razón poética
6 de febrero
- La pícara de Cervantes
- Limbo
- Florence Foster
7 de febrero
- Permiso marital
- CasaCalle. Mujer, sinhogarismo y memoria
- Los mares de Caronte
- El caso Pasolini
8 de febrero
- Pirateando
- Cincuenta luces sobre la sombra de Gray
12 de febrero
- La madre modelo del fascismo
- Quejartura
13 de febrero
- Lo de la mirada
14 de febrero
- El bosque que somos
- Las olas
- Oye, Mira, Ven (La vida no es un cómic)
- ¿Sentadita me quedé?
- Motel AlKalá
- Florence Foster
- El pozo de los deseos
- Amor de la calle
15 de febrero
- La estrella de la ilusión
- Las de William
19 de febrero
- El crujido de la tierra
20 de febrero
- De puertas pa’ dentro
21 de febrero
- Lorca perdida
- Creación desde el cuerpo de la mujer y la colectividad (taller)
- La libertad de la desvergüenza (taller)
- Mesa redonda: Mujer y danza
- La maleta de la abuela
22 de febrero
- Máxima, protectora del agua
- Yerma. Abrir el vientre a pájaros sin sueño
También te puede interesar
Lo último