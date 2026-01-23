El hotel Alfonso XIII acogerá un concierto exclusivo de El Señor de los Anillos a la luz de cientos de velas: fechas y entradas
El próximo mes de mayo el Hotel Alfonso XIII de Sevilla acogerá un evento único, especialmente para los amantes del cine: el concierto en directo, a través de un cuarteto de cuerda, de algunos de los temas más conocidos de la banda sonora de El Señor de los Anillos, todo ello a la luz de cientos de velas que crearán una atmósfera única e irrepetible.
Con este espectáculo la empresa Candlelight, organizadora del encuentro, pretende celebrar el 25º aniversario de esta trilogía como nunca antes se había hecho en la hispalense. El concierto tributo dará vida a las melodías inolvidables de las tres películas que han marcado la vida de muchas personas en España y en otros lugares del mundo.
Ubicación, fechas y hora
El tributo al Señor de los Anillos en Sevilla tendrá lugar los próximos 17 y 31 de mayo (domingo) a las 20:30 horas en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII. La duración del espectáculo es de, aproximadamente, 60 minutos, aunque la apertura de puertas para acceder al recinto se podrá realizar desde 45 minutos antes del comienzo del concierto, no pudiéndose entrar una vez que este haya comenzado.
Al concierto podrán asistir todas las personas de más de 8 años de edad, aunque los menores de 16 deberán acudir acompañados por un adulto. En el espacio habrá un recinto habilitado para personas con movilidad reducida. A pesar de tratarse de un evento sin código de etiqueta, desde Candlelight animan a los espectadores a asistir con atuendos similares a los que se ven en la Tierra Media, la comarca ficticia en la que se desarrollan buena parte de las escenas del Señor de los Anillos.
Programa completo
El programa de temas que se interpretará a lo largo de las dos jornadas estará compuesto por los grandes éxitos de la trilogía El Señor de los Anillos, a lo largo de sus tres películas:
La Comunidad del Anillo
- Prologue: One Ring to Rule Them All
- Concerning Hobbits
- Amon Hen
- The Breaking of the Fellowship (feat. "In Dreams")
Las Dos Torres
- Foundations of Stone
- The Riders of Rohan
- Evenstar
- Gollum's Song
El retorno del Rey
- Minas Tirith (feat. Ben Del Maestro)
- The Ride of the Rohirrim
- The Black Gate Opens (feat. Sir James Galway)
- The Return of the King First
- The Grey Havens (feat. Sir James Galway)
- Into the West
Venta de entradas
Las entradas para asistir a este concierto único en la capital hispalense se pueden comprar a través de la página web de Fever. El precio de los tickets oscila entre los 26,50 y los 43 euros por persona, según la zona elegida por la persona interesada.
Candlelight es una serie global de conciertos íntimos y multisensoriales que se celebran en lugares únicos e históricos, iluminados por miles de velas LED, ofreciendo una atmósfera mágica para disfrutar de música en vivo que abarca desde clásica y jazz hasta tributos a artistas pop y bandas sonoras, creando una experiencia musical inmersiva y diferente.
