Si algún profano en la Sagrada Escritura se acerca al Evangelio y busca referentes sólidos y conocidos por él, le puede llamar la atención que se repita en muchas ocasiones la expresión “Los Once”, aludiendo a los apóstoles que acompañaron a Jesús tras la muerte de Judas, a la espera de que Matías, Bernabé y, con el tiempo, el inconmensurable Saulo de Tarso ampliaran la lista de los seguidores más directos, más convencidos, abnegados hasta el martirio, sin preguntar nada más.

Once es un número impar, que tiene un significado muy especial. En el ámbito de la biblia, significa crisis, cambio, transición. Hace una semana, una tal Abril, en un claro once de pensamientos, afilaba el lápiz relatando su rechazo ante todo lo eclesial, lo anticuado, que es a su vez la New Age de lo místico. No le gusta nada, y lo siento por ella, porque se está perdiendo una experiencia sin igual. Alguien debería desmarcarla de ese Once espiritual, en el que algo falta, en el que algo se ha perdido, negándole la oportunidad de conocer esa alegría.

Hay alguna que otra hermandad, cuya junta de gobierno está también en un once más o menos permanente. Que no sabe dónde va, de dónde viene, y qué significa la labor que han de llevar a cabo. Tienen en medio a un Judas de traiciones y desconfianzas, y esto no hace más que regar la higuera. No estamos aquí para otra cosa que para echar al campo de juego el Once mejor equilibrado, para que Cristo, cuando nos busque, tenga por seguro que vamos a jugar el mejor partido de nuestra vida. Silvia, cariño, vente a jugar, que yo te presto mi pelota para que sientas lo que es formar parte del equipo que entrena el mejor Mister del mundo…y de los cielos.