La ROSS abre inscripciones para cantar junto a la orquesta en un gran proyecto coral participativo

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla abre este miércoles, 21 de enero, el plazo de inscripciones para todas aquellas personas interesadas en vivir una experiencia musical única: formar parte de un coro, recibir formación vocal especializada, asistir a los ensayos e interpretar, junto a los músicos de la orquesta, algunos de los coros más célebres de la historia de la ópera en el Teatro de la Maestranza.

Canta con la ROSS es el nombre de este proyecto que culminará con tres conciertos que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de julio de 2026, en los que los participantes interpretarán fragmentos corales de óperas tan populares como Carmen de Bizet, Aida y Nabucco de Verdi o Turandot de Puccini, entre otras obras emblemáticas del repertorio operístico.

Esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada la pasada temporada, cuando la ROSS impulsó un proyecto similar para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las obras más importantes de la historia de la música, en el que participaron más de 500 personas.

Inscripciones

Las personas interesadas en formar parte de la experiencia deben inscribirse a través del enlace habilitado en la página web de la ROSS antes del 8 de febrero. Posteriormente, participarán en un encuentro con los directores del proyecto, que llevarán a cabo un proceso de selección individual.

Para inscribirse no es necesario contar con experiencia musical previa, aunque las personas seleccionadas deberán comprometerse a participar en todos los ensayos previstos entre los meses de marzo y julio de 2026, además de recibir la formación vocal correspondiente. Con esta propuesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla refuerza su compromiso con la divulgación musical, acercando la música sinfónica y operística al público y brindando la oportunidad de vivirla desde dentro.

La ROSS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla nació con el objetivo de transformar el panorama musical de la ciudad y posicionarla como un referente cultural de primer nivel. Desde entonces, ha construido una rica trayectoria marcada por hitos que reflejan su excelencia artística y su compromiso con la difusión de la música clásica en todas sus formas.

Fue creada en 1990 por iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, consolidándose desde entonces como un pilar fundamental de la vida cultural sevillana y andaluza. Desde su debut ante el público en enero de 1991, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo musical de la ciudad, estableciéndose como una institución cultural y educativa de referencia.

El Teatro de la Maestranza, actual sede de la Orquesta, es el epicentro de su intensa actividad, que abarca desde conciertos sinfónicos y producciones líricas, hasta ciclos de música de cámara y programas educativos. Con una plantilla de músicos de altísimo nivel y un compromiso constante con la excelencia artística, esta formación enriquece cada temporada la oferta cultural de Sevilla y se proyecta hacia el futuro como un motor indispensable en la propagación de la música clásica en España.