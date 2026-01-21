Visitas al convento de Santa Paula o a San Luis de los Franceses: Cómo descubrir los secretos de estos lugares mágicos en Sevilla

El próximo fin de semana, durante el sábado, 24 de enero, y el domingo 25, la empresa de turismo Sevilla Mágica y Eterna organizará visitas guiadas a algunos de los templos más interesantes de Sevilla para conocer de cerca su historia, la vida en ellos, su arquitectura y las obras que se encuentran entre sus paredes.

Estos espacios, que forman parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad, permitirán a los visitantes conocer en profundidad su evolución a lo largo de los siglos, así como los estilos artísticos que los definen, desde el gótico y el mudéjar hasta el barroco. Las visitas estarán acompañadas por guías especializados que contextualizarán cada edificio y explicarán su importancia dentro de la historia sevillana, lo que supone una ocasión única para acercarse a enclaves de gran interés que no son conocidos por todo el mundo en la ciudad.

En concreto Sevilla Mágica y Eterna se adentrará en el Convento de Santa Paula, en el conjunto de San Luis de los Franceses y en el Convento Madre de Dios de Sevilla. Para poder disfrutar de las visitas guiadas, cuya duración oscila entre la hora y las dos horas de duración, según el lugar, es necesario escribir un mensaje a través de Whastapp al número de teléfono que facilitan en su página web, donde aparece toda la información detallada sobre estos tours por diferentes lugares de Sevilla. Esta entidad cuenta con una puntuación en Google Reseñas de 4,9 estrellas sobre 5, con más de 150 comentarios acerca de sus visitas y experiencias.

Programación completa

Sábado, 24 de enero: visita al Convento de Santa Paula a las 11:00 horas. El recorrido tendrá una duración de una hora y 45 minutos. El precio de la visita es de 10 euros por persona a los que se suman 8 euros para el acceso y el encendido de la iglesia.

Sábado, 24 de enero : visita guiada al conjunto monumental del Barroco de San Luis de los Franceses a las 18:00 horas, con una hora de duración, aproximadamente. El precio de la entrada es de 12 euros por persona para residentes en Sevilla capital o provincia y de 15 euros para personas no residentes.

Domingo, 25 de enero: visita guiada extraordinaria al convento Madre de Dios de Sevilla a las 17:00 horas. Se trata de una visita exclusiva a puerta cerrada. El precio de esta visita es de 10 euros por persona más 5 euros en concepto de donativo para el convento. El recorrido tendrá una duración de una hora y media.

Sevilla Mágica y Eterna es una empresa cultural creada en el año 2015 que se dedica a la realización de diferentes tours y visitas guiadas por algunos de los lugares más emblemáticos tanto de Sevilla capital como de su provincia. Entre ellos se encuentran la Judería, el Monasterio de San Isidoro del Campo (en Santiponce), el Palacio de la Condesa de Lebrija o la Plaza de España y el Parque de María Luisa, entre otros.

Como ellos mismos aseguran en su página web, no se trata de una empresa dedicada al turismo convencional sino una entidad que aboga por conocer de una manera más profunda los entresijos y la historia de la hispalense. Su mayor pasión es "llevar el arte, la historia, las leyendas y el amor" que sienten por Sevilla tanto a lugareños como visitantes.