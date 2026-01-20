Jurassic Park en concierto de la mano de la ROSS esta semana: Cómo comprar las últimas entradas del esperado espectáculo

Esta semana, durante los días 22 y 23 de enero (jueves y viernes) el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES), acogerá el espectáculo Jurassic Park en concierto, una cita musical de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la que recrearán algunas de las escenas más famosas de la mítica película.

Sobre el espectáculo

Llueve intensamente. Apenas se distingue nada en la penumbra de la escena; solo los faros temblorosos de un coche detenido en mitad de la selva y el sonido inquietante de las gotas sobre el capó.

De repente, un estruendo sordo hace vibrar la tierra. En un instante, dos ojos diminutos surgen de entre el follaje y se agrandan en un intenso resplandecer amarillo: es el muy temido Tiranosaurio Rex. Su silueta imponente, como un monumento apenas delineado por la lluvia, revela las fauces entreabiertas de una criatura que ya no pertenece a este tiempo. Avanza; se aproxima con una lentitud aterradora (…) Y justo en el momento en que alza la cabeza, de sus fauces emerge un rugido que se funde con un estruendoso clúster orquestal: metales y percusión estallan como un estrépito sinfónico que atraviesa la sala, haciendo vibrar el suelo, el aire y al público.

Localización, horario y venta de entradas

El concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la interpretación de la banda sonora de Jurassic Park tendrá lugar los dias 22 y 23 de enero (jueves y viernes) a las 20:00 horas, con una duración de dos horas y media de espectáculo.

Las entradas están a la venta en la página web de FIBES. Los precios de las mismas oscilan entre los 25 y los más de 70 euros por persona, según el lugar en el que cada asistente quiera sentarse.

Jurassic Park o Parque Jurásico es en realidad un producto cultural de ciencia ficción que comenzó con una novela de Michael Crichton y que se acabó convirtiendo en una exitosa saga de películas dirigidas por Steven Spielberg, centradas en un parque temático, en una isla remota, donde dinosaurios clonados logran escapar y revivir un momento que parece sacado de hace millones de años. En esta producción los diferentes personajes tratan de sobrevivir mientras se muestran valores como la lealtad, la ética y la importancia de cuidar la naturaleza.

Por su parte, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es una institución cultural de referencia en la ciudad, con sede en el Teatro de la Maestranza, que ofrece conciertos sinfónicos, ópera, zarzuela, ballet y actividades educativas, destacando por su proyección nacional e internacional y su vínculo con la comunidad a través de proyectos como "Feeling ROSS" y "La ROSS en tu barrio".