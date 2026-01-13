La Celestina llega a Sevilla el próximo mes de febrero: Dónde y cuándo se podrá ver este clásico de la literatura española

El próximo mes de febrero el teatro TNT de Sevilla acogerá la representación de la obra La Celestina, también conocida como La tragicomedia de Calisto y Melibea. Atalaya aborda la inmortal obra completada por Fernando de Rojas desde una interpretación grotesca y del teatro de la crueldad.

Los actores permanecen durante todo el espectáculo en escena, bien encarnando los personajes o bien configurando el ambiente escénico y sonoro. Destaca la riqueza de los coros que transportan al espectador al submundo de aquella época, pero que bien pudieran ser de nuestros días. La obsesión por el dinero y el fracaso del individualismo exacerbado resultan tremendamente actuales.

La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea.

La Celestina se escribe durante el reinado de los Reyes Católicos, en pleno cambio de época histórica, cuando la Edad Media da paso al Renacimiento con todas las transformaciones políticas, sociales y económicas que conlleva, aunque no se vería publicada hasta comienzos del siglo XVI, iniciándose así el Siglo de Oro en España. En ella hay un texto inicial atribuido a la comedia y una parte añadida por Fernando de Rojas (quien encontró el texto primario de origen anónimo), que la convierten en una tragicomedia.

A pesar de haberse escrito hace seis siglos su temática y buena parte de su estructura resultan muy actuales, como la importancia que se le da al dinero y las nuevas relaciones sociales o la mentalidad. A ello habría que añadir la tremenda modernidad de una Melibea rebelde, insumisa y lúcida, presa de una pasión arrolladora que nada tiene que ver con las doctrinas del amor cortés (que se ha venido tratando en los textos literarios anteriores) o de las buenas costumbres feudales o burguesas, que no quiere marido, ni tutelaje alguno, dueña de su propio destino, que planifica metódicamente, incluso el suicidio.

La Celestina, en Teatro TNT / Atalaya-TNT

Otro elemento muy actual es el insólito tratamiento que otorga a la religión. En aquel tiempo ya se había resquebrajado el mundo medieval que creía en una ordenación creada por Dios; pero todavía no se había instaurado la regla de que la idea religiosa estuviera presente en toda creación artística, como sucederá en el Siglo de Oro. La religión se descarta y se anula. Los personajes parecen carecer del sentimiento del pecado y de creer escépticamente en la fortuna, como destino.

La Celestina representa un instante de libertad, de laicismo, propio de los momentos de grandes transformaciones históricas, donde los personajes viven intensamente cada instante: el “aquí y ahora”, motivo por el que fue acusada en la Inquisición y en la dictadura franquista de “ateísmo, nihilismo y materialismo”.

Fecha, ubicación y entradas

La Celestina es la segunda obra literaria en importancia escrita en lengua castellana, tras el Quijote. Su influjo en el teatro europeo fue muy notable, así como en la novela de lengua castellana. Esta tragicomedia es la producción más representada en toda la trayectoria de la compañía Atalaya Teatro, con la que ha estado de gira por los cinco continentes.

Este clásico de la literatura española de finales del siglo XV podrá verse el viernes, 13 de febrero, y el sábado, día 14, a las 20:30 horas en el Teatro TNT, ubicado en la avenida Parque de Despeñaperros, número 1. Las entradas, ya disponibles a través de la página web del teatro, tienen un precio de 18 euros por persona, con la posibilidad de poder adquirir las de precio reducido de 12 euros en caso de ser pensionistas, desempleados o residentes del Distrito Norte, y de 11 euros para los amigos de TNT y los estudiantes.