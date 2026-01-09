Cine gratuito todos los domingos en la Fundación Cajasol: Programación completa de enero

Este mes de enero la Fundación Cajasol en colaboración con Cineclub Vida, se une al compromiso por el fomento de la cultura con la celebración del ciclo de cine "Hoy, una de abogados", una iniciativa con la que tratan de compartir el gusto por el séptimo arte a través de diferentes proyecciones en su sede de Sevilla.

Bajo el título “Hoy, una de abogados”, el ciclo de cine de enero de 2026 se centra en la figura del abogado como eje de los grandes dilemas de justicia, verdad y compromiso social.

Fechas, ubicación y programación

El ciclo de cine de la Fundación Cajasol con Cineclub Vida se celebrará todos los domingos del mes de enero, los días 11, 18 y 25 en la sede de la fundación, en el Teatro Cajasol, ubicado en la calle Chicharreros, número 1, junto a la Plaza de San Francisco. Las proyecciones darán comienzo a las 12:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. La programación durante los próximos domingos será la siguiente:

Domingo, 11 de enero: Llamad a cualquier puerta, de Nicholas Ray.

Llamad a cualquier puerta, de Nicholas Ray. Domingo, 18 de enero: Justicia para todos, de Norman Jewison.

Justicia para todos, de Norman Jewison. Domingo, 25 de enero: La suerte dormida, de Ángeles González Sinde

Tres títulos elegidos con especial cuidado que invitan a explorar distintas épocas y visiones de la abogacía a través del cine: Llamad a cualquier puertade Nicholas Ray, con Humphrey Bogart; Justicia para todos, protagonizada por Al Pacino; y La suerte dormida, dirigida por Ángeles González-Sinde y con una magistral Adriana Ozores en el papel principal.

A través de estos largometrajes, el ciclo aborda temas como la justicia social, la corrupción del sistema, la redención personal, la lucha contra los abusos laborales o la búsqueda de la verdad desde lo humano. Una mirada cinematográfica y profunda al papel de los abogados en los procesos de transformación social y defensa de derechos fundamentales.

Con esta nueva edición, Cine Club Vida continúa consolidando su apuesta por un cine comprometido, que entretiene pero también invita a pensar y dialogar en comunidad. Un ciclo imprescindible para los amantes del cine, del pensamiento crítico y de las historias que nos confrontan con lo esencial de nuestra convivencia.

Sobre Cine Club Vida

El Cineclub Vida de la Fundación Cajasol es un espacio cultural que promueve el cine como herramienta de reflexión y encuentro, organizando ciclos temáticos, proyecciones, debates y certámenes de cortometrajes para fomentar la creatividad y la apreciación del séptimo arte, con eventos a menudo gratuitos y enfocados en temas sociales, históricos o culturales específicos.

Su objetivo es acercar el cine de calidad a la ciudadanía, promoviendo la cultura a través de la pantalla grande y el debate y creando un punto de reunión para amantes y aficionados del cine, fomentando el pensamiento crítico y la experiencia compartida de disfrutarlo. Se trata, por tanto, de una iniciativa de la Fundación Cajasol para democratizar el acceso al cine, ofrecer formación y reflexión, y ser un punto de encuentro para la comunidad interesada en el arte cinematográfico, ofreciendo una programación variada y de calidad, a menudo con entrada libre.