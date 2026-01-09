Feria del juguete dedicada a los dinosaurios este fin de semana con Toy Street Market: horario, talleres y ubicación

Este fin de semana Torre Sevilla será el escenario de una nueva edición de Toy Street Market, un evento que combina ocio familiar, cultura del juguete y compromiso social. En esta ocasión lo hará con la temática especial de dinosaurios, con actividades programadas en torno a estos increíbles seres que habitaron el planeta hace 230 millones de años.

La cita se celebrará los días 10 y 11 de enero, coincidiendo con la campaña de rebajas del complejo, el festivo de apertura del domingo y el sorteo especial que el centro mantiene activo durante este periodo. El mercado, que inaugura el calendario de 2026, volverá a instalarse en Galería 0, The Gallery y La Plazoleta. En esta edición participarán más de 20 marcas especializadas en juguetes y piezas de coleccionismo, en horario continuo desde las 10:00 horas.

Programación de Toy Street Market

El sábado, a partir de las 12:30 horas, la Galería 0 se convertirá en un espacio de diversión con la animación infantil ‘La Búsqueda del Dinosaurio’. Por la tarde, The Gallery (Galería 1) acogerá un taller de máscaras a las 17:30 horas y un taller de slime (una masa viscosa, elástica y pegajosa) a las 18:30 horas. El domingo, festivo de apertura, la programación continuará con un nuevo taller de slime a las 12:00 horas y otro taller de máscaras a las 17:30 horas, permitiendo que las familias disfruten del evento mientras aprovechan las rebajas de invierno.

Dentro de la programación cultural, destaca la conferencia ‘La Historia del Juguete en América’, que tendrá lugar el domingo 11 a las 13:00 horas en La Plazoleta. Impartida por Álex García, investigador especializado en cultura lúdica, la ponencia ofrecerá un recorrido por la evolución del juguete en el continente americano, desde sus primeras manifestaciones artesanales hasta la consolidación de la industria moderna, aportando una dimensión divulgativa que complementa la oferta lúdica del mercado. Esta edición de Toy Street Market contará, además, con un Punto de Recogida de Juguetes y Alimentos a favor de la asociación A caminar, con sede en Aracena (Huelva), dedicada a acompañar a personas con diversidad funcional y a sus familias.

La celebración del Toy Street Market coincide con un periodo especialmente atractivo para los visitantes. El domingo, 11 de enero, será día de apertura comercial, permitiendo disfrutar del primer domingo oficial de rebajas en Torre Sevilla con mayor comodidad gracias a las tres horas de aparcamiento gratuito, disponibles de 10:00 a 00:00 horas.

Además, durante todo el mes permanece activo el sorteo especial de rebajas, que ofrece la posibilidad de ganar una de las 10 experiencias de bienestar en el Spa & Health Club del Hotel Eurostars Torre Sevilla 5*, que incluyen un masaje relajante de 25 minutos y un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya, situada en la planta 37. Con compras desde 20 euros en cualquier tienda del centro (excluidos supermercados y restauración), los clientes mayores de edad podrán participar presentando su ticket y su identificación como socios de Torre Sevilla Club en el Punto de Información.

Con esta completa programación, Torre Sevilla refuerza su posicionamiento como un destino integral de ocio, compras y cultura, que combina tiendas, restauración, espacios al aire libre, actividades familiares y propuestas de entretenimiento como su bolera, ofreciendo una experiencia completa para disfrutar del fin de semana en un entorno accesible y dinámico.