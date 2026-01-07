Torre Sevilla sorteará masajes y un cóctel gratuito en el mirador Atalaya durante el mes de enero: Cómo participar

Este mes de enero, el centro comercial Torre Sevilla ofrecerá la posibilidad de disfrutar de un masaje y un cóctel en el mirador Atalaya, en la parte más alta del rascacielos, a aquellas compras premiadas que se hayan realizado entre el 7 y el 31 de enero

De esta manera Torre Sevilla inaugura el periodo de rebajas con una propuesta que va más allá de los descuentos tradicionales y que busca transformar la visita al centro comercial en una experiencia única. Con el objetivo de dinamizar la actividad comercial en las primeras semanas del año, el complejo pone en marcha una campaña que permitirá a los clientes acceder al sorteo de diez experiencias de bienestar en el Spa & Health Club del Hotel Eurostars Torre Sevilla 5*, un espacio privilegiado situado en la planta 35 del rascacielos.

Las personas ganadoras disfrutarán de un masaje de 25 minutos en un entorno diseñado para la relajación y el cuidado personal, seguido de un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya, ubicada en la planta 37. Desde este punto, considerado el mirador más alto de Sevilla y de Andalucía, es posible contemplar la ciudad desde una perspectiva única, con vistas panorámicas de 360 grados que convierten la experiencia en un momento exclusivo y difícil de replicar en otro lugar.

Cómo participar

La campaña está dirigida a los clientes que realicen compras en cualquiera de los establecimientos del centro comercial —a excepción de restauración y supermercado— y se articula mediante un sistema de validación de tickets. Para participar, los usuarios mayores de edad deberán presentar en el Punto de Información un ticket de compra igual o superior a 20 euros, junto con su identificación como socios de Torre Sevilla Club, algo que es totalmente gratuito. Una vez validado, quedarán inscritos automáticamente en el sorteo.

Con esta iniciativa, Torre Sevilla refuerza su apuesta por vincular la experiencia de compra con los elementos más singulares del complejo, integrando en la campaña uno de sus espacios más emblemáticos: el mirador, un enclave que se ha consolidado como icono arquitectónico y turístico de la ciudad. La acción no solo incentiva el consumo en el periodo de rebajas, sino que también pone en valor la capacidad del centro para ofrecer propuestas que combinan ocio, bienestar y una visión privilegiada de Sevilla.

Torre Sevilla, con más de 240.000 metros cuadrados de superficie, es un complejo de usos mixtos que reúne actividad empresarial, cultural, comercial, turística y de ocio en la Isla de la Cartuja, a un paso de Triana y del Casco Antiguo. El rascacielos —icono del skyline contemporáneo de Sevilla— alberga oficinas entre las plantas 1 y 18, el Hotel Eurostars Torre Sevilla 5* entre las plantas 19 y 36, y en la planta 37 la terraza‑mirador Atalaya, uno de los puntos panorámicos más destacados de Andalucía.

El conjunto se completa con CaixaForum Sevilla, el Centro Comercial TORRE SEVILLA y el Parque Magallanes. Su creciente papel como nuevo enclave turístico de la ciudad ha sido reconocido con el Premio ASET, que distingue su contribución a la diversificación de la oferta turística sevillana.