Las pasarelas de vidrio en pleno centro de Sevilla que permiten ver unos restos arqueológicos del año 30 d. C.

En pleno centro de la ciudad, en la Plaza de la Encarnación y bajo los pies del Metropol Parasol, se encuentra el Antiquarium de Sevilla, un espacio arqueológico subterráneo que exhibe los restos más importantes de la Sevilla romana y andalusí en el que se incluyen mosaicos, casas romanas, una casa almohade y otros vestigios de diferentes épocas.

Los restos que conforman el Antiquarium de Sevilla se encontraron durante la primera fase de las excavaciones llevadas a cabo para la construcción de las Setas de la Encarnación. Fue tal la envergadura de lo hallado que dichas obras estuvieron paralizadas durante un tiempo. En la actualidad esta zona funciona como un centro de interpretación de la historia de la ciudad a través de pasarelas que permiten ver los restos bajo ellas. Estos restos podrían estar relacionados con la etapa que se extiende desde Tiberio (30 d.C.) hasta el siglo VI, aunque también hay una casa islámica almohade cuyos orígenes se sitúan entre los siglos XII y XIII.

Estos están ubicados en un espacio diáfano de 4879 m², rodeados por una membrana de vidrio de 1100 m² que envuelve todo el espacio e incide espacialmente sobre la ruina con muros colgantes y linternas de luz. Junto a la iluminación y los materiales empleados, como muros colgantes construidos con textiles metálicos, es posible transmitir la sensación de estar en los espacios en los que pervivieron nuestros antepasados como de una manera casi inmersiva.

El Antiquarium está estructurado en torno a tres grandes áreas de casi 5 000 m²:

Paseo arqueológico , que conforma el acceso principal al museo y en el que el visitante puede empezar a atisbar los restos arqueológicos sin haber entrado siquiera. Este paseo se realiza a través de 400 m² de pasarelas.

Sala arqueológica con 3 300 m² que contienen todos los restos encontrados: la factoría de salazones del siglo I; el conjunto de casas y calles romanas de los siglos II al VI; la Casa Almohade de la Noria del siglo XII/XIII; y otros elementos extraídos como los mosaicos, hornos y fuentes.

Zona multiusos de casi 1 000 m². Es un compartimento estanco de acceso y funcionamiento aislados con capacidad para albergar grandes eventos culturales.

Visitar el Antiquarium de Sevilla

Tal y como recoge el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, la entrada para visitar el Antiquarium de Sevilla tiene un precio de 2 euros por persona, siendo gratis el acceso para residentes o nacidos en Sevilla, acreditados por su correspondiente DNI, personas con discapacidad y un acompañante y los menores de 16 años.

Los horarios de apertura de este espacio es de martes a sábado de 10:00 a 20:00 horas (el acceso al público se cerrará a las 19:30 horas), domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas (el acceso al público se cerrará a las 13:30 horas). Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero el Antiquarium de Sevilla permanecerá cerrado.