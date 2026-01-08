Copa de España de Mushing el fin de semana en este pueblo de Sevilla: deporte, naturaleza y diversión en familia

Este fin de semana el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acogerá un espectacular evento deportivo: la Copa de España de Mushing, una cita nacional que reúne a los mejores deportistas y sus perros en un entorno natural privilegiado.

El mushing es un deporte de trineos tirados por perros que originalmente se practicaba en nieve, pero que ha evolucionado incluyendo modalidades en tierra (como canicross, bikejoring, scooter) en los que se usan vehículos con ruedas, conectando al humano con uno o más perros mediante arneses y líneas de tiro, haciendo que cooperen para despalzarse con la mayor velocidad posible. El término de mushing proviene del francés "marche" (caminar) y al conductor se le conoce como musher.

El sábado, 10 de enero, y el domingo día 11, velocidad, naturaleza y trabajo en equipo se dan la mano en una disciplina que impresona y que emociona y que es ideal para disfrutar en familia al aire libre en pleno invierno.

Programación de la Copa de España de Mushing

Sábado, 10 de enero de 2026, d e 8:00 a 12:00 horas: Pruebas oficiales de la Copa de España de Mushing , con participación de deportistas llegados de distintos puntos del país. Carreras, maniobras técnicas y mucha adrenalina en un circuito natural. El encuentro tendrá lugar en el Pinar de la Boticaria

Domingo, 11 de enero de 2026, de 08:00 a 12:00 horas: Segunda jornada de competición, con las mangas decisivas y el ambiente más emocionante del fin de semana. Una oportunidad perfecta para ver de cerca el esfuerzo, la compenetración y la espectacularidad del mushing, también en el Pinar de la Boticaria.

Los orígenes del mushing

El origen del mushing como deporte se sitúa en 1925 en Nome, en Alaska, lugar en el que se tuvo que recurrir al avituallamiento de medicinas y víveres con trineos tirados por perros. Estos tuvieron que recorrer 1.600 km en varios equipos que se fueron dando relevo. Como conmemoración de este hecho nació la carrera Iditarod, que todavía sigue hoy en día y que se repite cada año desde entonces.

En Europa, Suiza comenzó en el año 1965 a celebrar pruebas de mushing, y estas se extendieron rápidamente por todo el continente. Aunque con unas circunstancias climáticas algo diferentes, la disciplina también se desarrolló en España, e incluso se ha celebrado una prueba por etapas en los Pirineos durante dos décadas hasta 2012, en la que fue su última edición, con equipos nacionales e internacionales. Pronto surgieron entidades deportivas que hicieron posible organizar los Campeonatos de España y diferentes competiciones. Finalmente,nte se creó la Asociación Española de Trineo con Perros (AETIP) y se comenzó a competir internacionalmente.

Sin embargo, mucho antes de esto, el mushing ya era un deporte de invierno con muchos años de historia. Antes de la aparición de la rueda, los habitantes de Laponia utilizaban el trineo tirado por perros de raza qamutik. Debido a la dificultad para dominarlos, se tendió al mestizaje del que salieron varias razas como el husky, los más habituales en la actualidad.

A principios del siglo XX, durante la fiebre del oro en Alaska y Canadá, el trineo con perros fue decisivo. Los colonos franceses empleaban el término “marche” para animarles en el tiro, sonido que los anglosajones derivaron en “mush”, por lo que el conductor de trineos ahora recibe el nombre de “musher” y el deporte es conocido como "mushing”.

Desde 1999 el mushing, previa aceptación del Consejo Superior de Deportes (CSD) entró a formar parte de la RFEDI como disciplina deportiva, y a partir de 2015 se creó el Equipo Nacional.