Vuelos entre Sevilla y Canarias por menos de 60 euros para viajar esta primavera

Binter, la compañía española líder en la conexión aérea entre las Islas Canarias y también con destinos en la Península Ibérica, Portugal, Marruecos, Senegal y Cabo Verde, comienza el año inaugurando vuelos entre Sevilla y Canarias desde 56 euros. Esta empresa que destaca por su puntualidad y servicio centrado en el pasajero, ofreciendo vuelos interinsulares y rutas a varias ciudades como Madrid, Granada, y otros puntos en España y África, ha querido entrar en el 2026 por todo lo alto con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar en «modo canario» entre Sevilla y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 56 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife. Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Llegar a cualquier isla por el mismo precio

Binter opera vuelos directos regulares a Canarias con cinco frecuencias semanales dobles, con vuelos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos tanto a Gran Canaria como a Tenerife. Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, en su página web, con la aplicación móvil de Binter, o a través del teléfono 922/928 32 77 00. También es posible contactar con las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

Binter es una aerolínea regional canaria que ha expandido sus servicios, ofreciendo una experiencia de vuelo de calidad, muy apreciada por su conectividad y servicios a bordo.