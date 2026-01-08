Planes para todos los gustos este fin de semana en Sevilla: teatros, exposiciones, conciertos y más

El segundo fin de semana del año la hispalense comienza a retomar sus actividades culturales después de las fiestas navideñas. Del 9 al 11 de enero Sevilla acogerá diferentes actividades para todos los gustos que van desde conciertos de música antigua hasta representaciones teatrales o exposiciones. Estos son algunos de los planes que ofrece la ciudad los próximos días:

Tragicomedia Primer amor

El teatro La Fundición acogerá la representación de la tragicomedia Primer amor, una adaptación teatral de la novela de Samuel Beckett en la que el humor está a medio camino entre la desesperación y el estusiasmo. La obra está protagonizada por un hombre maduro viviendo a la intemperie, un indigente culto con una fuerte vida interior, desarrapado y burgués.

Autoexcluido del contacto con sus semejantes deambula sin miedo por los resquicios de su mente con una visión demoledora de lo humano en su relación con el amor. Y con el tánatos de la existencia, pero como antihéroe beckettiano y antisocial, su alma sensible está ya macerada para siempre en su propia egoísta libertad. La función se podrá ver de jueves a domingo, del 8 al 18 de enero, a las 20:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Concierto de música antigua Accademia del Piacere

El viernes, 9 de enero, el Espacio Turina será el escenario del concierto de música antigua de la Accademia de Piacere. Después de sus exitosos acercamientos –en disco y en concierto– a las danzas, canciones y ostinatos del Renacimiento y del Barroco hispánicos, de sus trabajos con polifonía sacra y de su incursión en el Cancionero de la Colombina, Accademia del Piacere da ahora un salto a los cancioneros polifónicos del siglo XVII con una primera mirada al de la Sablonara. Con un cuarteto vocal y su reconocible conjunto de violas y continuo el grupo de Fahmi Alqhai prosigue así la profundización, desde su personalísima mirada, en la música antigua española. El concierto tendrá lugar a las 20:00 horas, con entradas desde 10 euros.

Exposición "Fuera de marco"

CaixaForum Sevilla propone una inmersión en la experiencia artística contemporánea mediante dos destacadas videoinstalaciones de la reconocida fotógrafa neerlandesa Rineke Dijkstra y del artista francés Philippe Parreno. Ambas piezas, pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”, sitúan al espectador en el centro del proceso interpretativo y reformulan la relación entre obra, espacio y público.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 31 de mayo, de lunes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros.

Comedia Wanted-Se busca

Wanted-Se busca es una tragicomedia que combina humor, música y emoción, consolidando a Edu Soto como un artista integral. En escena canta, baila, toca instrumentos y da vida a personajes disparatados, acompañado por Isaac Pascual, quien interpreta en directo una banda sonora original que potencia cada momento del espectáculo.

La obra narra el juicio absurdo de un hombre acusado de haber domesticado a su perro, pero pronto queda claro que no es el animal quien ha perdido la libertad, sino él mismo. Entre tangos, valses, diálogos con Siri y situaciones delirantes, el público, convertido en jurado, presencia una historia tan cómica como poética, que reflexiona sobre la autenticidad, la felicidad y la búsqueda de sentido en la vida. Humor y emoción se entrelazan en un espectáculo donde reír, sentir y reflexionar van de la mano, invitando al público a atreverse a ser uno mismo. La obra se podrá ver el viernes, 9 de enero, a las 21:00 horas en el Auditorio La Cartuja. El precio de la entrada es de 26 euros.

Drama El día del Watusi

El día del Watusi es la historia de Fernando Atienza quien, desde sus trece años robando coches en las chabolas de Montjuïc, hasta sus treinta trapicheando en las callejuelas adyacentes a la Plaza Real, pasando por su primera juventud como chico para todo de ambiciosos financieros de la zona alta, viaja del tardofranquismo a la transición, al sueño olímpico y a la Expo'92. Pero no habrá día que haya dejado más huella en su biografía que “el día del Watusi”: el 15 de agosto de 1971, el día en que vio un cadáver, e incluso dos, por primera vez. Ese momento fundacional que, a partir de entonces, le acompañará cada segundo del resto de su vida. Esta obra se podrá ver el 9 de enero a las 20:30 horas en el Teatro central. El precio de la entrada es de 23 euros.