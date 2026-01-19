'El romancero gitano y otros deseos', la obra de Lorca que se representará en Sevilla este fin de semana: Fecha, ubicación y entradas

El próximo fin de semana, del viernes, 23 de enero al domingo, día 25, el teatro La Fundición de Sevilla acogerá la representación de la obra El Romancero Gitano y otros deseos, una propuesta de la compañía Teatro Guirigai en la que se pone el foco en la obra más política, humana y universal de Lorca, reafirmando su compromiso con un producto cultural que no solo entretiene, sino que interpela, emociona y transforma.

El espectáculo, que se podrá ver los días 23, 24 y 25 de enero, refleja el optimismo y la apertura de mirada que tenía Federico García Lorca, absorbiendo influencias artísticas de la vanguardia propias de un mundo en transformación y tomando la cultura tradicional como punto de partida para la creación.

Lorca publica su poemario en unos años de inquieta transformación donde lo viejo debe dar paso al progreso, con la presión de una crisis económica mundial, desafíos tecnológicos que transforman aspectos cotidianos de la vida y la amenaza del conflicto bélico siempre presente.

Paralelismos con nuestra época actual que subyacen en la dramaturgia de Agustín Iglesias, donde once poemas del famoso poemario publicado por Lorca en el 1928 y dos extraídos de Poema del cante jondo, conviven con los diálogos en prosa de unos personajes que exploran deseos, pasiones, conflictos y contradicciones sociales del primer tercio del siglo XX.

Agustín Iglesias reivindica el espíritu más profundo de García Lorca, alejado de tópicos y folclorismos, con una puesta en escena poética, irónica e imaginativa. El montaje se alinea con la visión que el propio Lorca compartió en su conferencia-recital de 1934 en el Ateneo de Madrid: “Un libro anti-pintoresco, anti-folklórico y anti-flamenco… con una aguja inteligente de burla e ironía”, dando como resultado un espectáculo dinámico y fresco.

La representación

Con un espíritu lúdico, abrazando la modernidad desde las raíces, El romancero gitano y otros deseos presenta sobre el escenario a tres amigos que celebran el fin de año de 1929. Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo se meten en la piel de estos personajes que brindan para que el cambio de década les traiga un mundo más libre, justo y avanzado.

Se enfrentan a un contexto donde el jazz convive con el cuplé, las reivindicaciones obreras y campesinas con los privilegios de clase, y la emancipación de la mujer con el sempiterno techo de cristal. Un ambiente muy similar al contexto actual, donde la poesía de Lorca puede ofrecer las herramientas necesarias para mantener una mirada de esperanza a la inestabilidad social y política, donde la fuerza de su palabra puede dar voz a quien no la ha tenido ni la tiene todavía.

La escenografía a cargo del artista José Iglesias García-Arenal evoca un jardín, lugar entre el espacio doméstico y los territorios salvajes que despierta la poesía de García Lorca y las pasiones de los personajes. El espacio de la fiesta se convierte en el escenario de un rito, entre la urgencia del presente y los mitos circulares más allá del tiempo, por eso el vestuario, firmado por la extremeña Luisa Santos, muestra un juego entre lo cotidiano y los elementos que surgen de las raíces de ese jardín para interpretar los personajes del Romancero.

Una cuidada selección musical que incluye desde Granados y Torroba hasta Duke Ellington, ragtime o música turca, acompaña a los romances en este espectáculo coral lleno de optimismo, pero que no oculta los conflictos emocionales.

Venta de entradas

La representación teatral podrá verse el viernes, 23 de enero, y el sábado, día 24, a la 20:00 horas. El domingo 25 la obra comenzará a las 19:00 horas. La duración del espectáculo es de 60 minutos aproximadamente.

Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro La Fundición de Sevilla (en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, y los días de función, desde una hora antes del inicio del espectáculo). También se pueden adquirir a través de la web del teatro.

La entrada general tiene un precio de 18 euros, mientras que la reducida es de 14 euros. Hay tickets disponibles a precios reducidos para estudiantes, desempleados y diversos colectivos. Las entradas familiares oscilan entre los 8 euros para niños y los 12 euros para adultos.