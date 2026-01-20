Dos exposiciones que no te puedes perder en Sevilla si eres amante de la pintura: Sorolla y los Bécquer

El año 2026 empieza con fuerza en Sevilla en el plano artístico con dos exposiciones de sumo interés para los amantes de la pintura: Sorolla en los Reales Alcázares y los trabajos de los Bécquer en el Museo de Bellas Artes. Se trata de dos grandes oportunidades para acercarse a parte de la obra de estos artistas en enclaves únicos de la ciudad.

Sorolla en el Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla albergará hasta el próximo 1 de marzo la exposición “Sorolla en el Real Alcázar”, una muestra que reúne una selección de obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla y Bastida realizadas en los propios jardines del monumento. Muchas de estas piezas regresan ahora a los espacios en los que fueron concebidas, invitando al visitante a mirar el Alcázar “con ojos de Sorolla”.

La exposición se presenta en la Sala de las Bóvedas del Palacio Gótico, en un proyecto expositivo concebido específicamente para este espacio. El recorrido se centra en la relación de Sorolla con los jardines históricos del Alcázar, donde el artista trabajó en varias campañas entre 1908 y 1918. Espacios como el Jardín de Troya, el Jardín de las Flores, el Estanque de Mercurio, los Jardines de Carlos V o el Jardín de las Damas se convierten en protagonistas de una pintura que explora la luz, el agua, la cerámica, las sombras y la vegetación como auténticos “salones al aire libre”. Las albercas, fuentes, setos recortados y naranjos cargados de fruto se transforman en laboratorios de color donde el pintor experimenta con reflejos, encuadres y cambios de atmósfera a lo largo del día.

La muestra establece también un puente entre los jardines del Alcázar y la Casa Sorolla en Madrid, cuyo diseño trasladó muchas de las soluciones espaciales, vegetales y cerámicas que el artista había observado en Sevilla. De esta manera, el visitante puede comprender cómo los jardines del monumento se convirtieron en un referente decisivo en la madurez creativa del pintor, tanto en su obra como en su propia vida cotidiana.

La visita a la exposición se podrá completar con una experiencia por los jardines reales, de manera que los visitantes puedan reconocer los espacios que Sorolla plasmó en sus lienzos.

Esta exposición está organizada por el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, y cuenta con la dirección de Ana Jáuregui.

Los Bécquer, un linaje de artistas

La exposición de los hermanos Bécquer en el Museo de Bellas Artes de Sevilla muestra, a través de 65 óleos y 83 dibujos, acuarelas y litografías, la singular importancia de los pintores de la familia Bécquer, una saga de influyentes artistas en el panorama romántico sevillano y español. Formada por José, Joaquín y Valeriano, se enriquece con la aportación del poeta Gustavo Adolfo, que se revela como excelente dibujante.

El recorrido de esta exposición muestra la producción de cada uno de ellos, dando a conocer sus rasgos individuales así como las características comunes como la continuidad de temas y estilos, o su particular agudeza como testigos analíticos de una época de la historia de España. -el reinado de Isabel II-, que coincide con el apogeo del romanticismo en el plano artístico.

La exposición se articula en cinco ámbitos, uno por cada artista más el dedicado a la obra sobre papel en el que se muestran dibujos, acuarelas y litografías, que en el caso de José demuestran la difusión internacional que alcanzó su obra. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 15 de marzo.