Tributo a Triana en FIBES para conmemorar el 52 aniversario con sus canciones más icónicas: Fecha y entradas

El próximo 6 de febrero el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá el espectáculo Una noche de amor desesperada, una cita musical con la que se pretende conmemorar el 52 aniversario de la banda de pop rock andalusí Triana, formada por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José palacios, “Tele”.

El encuentro estará formado por dos cantantes y una magistral banda que hacen suyos los temas más conocidos de la popular banda sevillana, una de las mayores leyendas musicales de España, pioneros y creadores de un estilo único e inconfundible que sigue marcando tendencia a día de hoy. Bajo una cuidada puesta en escena se podrán escuchar canciones emblemáticas de Triana como El Lago, Abre la puerta, Una noche de amor, Hijos del agobio, Luminosa mañana o Tu frialdad, entre algunas otras.

Creado desde el más absoluto respeto y admiración hacia la banda original sevillana, este espectáculo para conmemorar su 50 aniversario promete ser una oportunidad única para transportarse a los años 70 y 80 y vibrar con los temas de uno de los grupos más relevantes en el panorama musical español.

Venta de entradas

El espectáculo Una noche de amor desesperada tendrá lugar el próximo 6 de febrero, viernes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES II) a las 20:30 horas, con una duración aproximada de 90 minutos de música en directo.

La venta de entradas está disponible a través de la página web de FIBES, con precios que oscilan entre los 30 y los 75 euros por persona, según el lugar escogido. La sala cuenta con acceso para personas con movilidad reducida y ofrece la posibilidad de que puedan acudir menores siempre y cuando lo hagan con su autorización correspondiente, diponible en la pasarela de compra de entradas de FIBES.

Sobre Triana

Triana se formó como banda en el año 1974 en Sevilla. Sus integrantes provenían de diversos grupos de la época, como Tabarca, Los Solitarios o Los Payos y en su alineación inicial contaban Lole y Manuel, que no tardaron en separarse y formar el conocido dúo. De esta manera Triana quedaría compuesta por el trío formado por Jesús de la Rosa Luque (voz y teclado); Eduardo Rodríguez Rodway (guitarra y voz); y Juan José Palacios Tele (batería y percusión).

Su primer álbum, El patio (1975) no tuvo demasiado éxito por aquel entonces, pero sí obtuvo una cálida recepción por parte de la crítica, por su armónica fusión de flamenco y rock. Con el paso del tiempo fueron adquiriendo un mayor conocimiento por parte del público, cuando su canción En el lago apareció en la película Manuela de ese año.

Su consolidación llegaría con su siguiente disco, Hijos del agobio (1977), valorado por los especialistas como su mejor trabajo. Su sencillo, Rumor, consiguió el apoyo de las radiofórmulas de la época y fueron considerados por la revista Record World como mejor grupo del año. Dos años más tarde, llegó Sombra y Luz (1979), que vendió más de trescientas mil copias, por lo que ganó el primer disco de platino del grupo.

Después llegaría Un encuentro (1981) y el homónimo Triana (1981). La salida de Llegó el día (1983) estuvo marcada por la repentina muerte del cantante Jesús de la Rosa en un accidente de tráfico. Después de este hecho dramático, la banda se mantuvo inactiva a lo largo de una década, hasta que en 1994 inició una segunda andadura con nuevos miembros, hasta su disolución definitiva en 2002, al fallecer también Juan José Palacios. Ese mismo año se lanzó el recopilatorio de éxitos Sé de un lugar.