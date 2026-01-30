'Tarzán, el musical' llega a Sevilla en marzo con un increíble espectáculo para todos los públicos: Ubicación y entradas

El próximo domingo, 15 de marzo, el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES acogerá el espectáculo para todos los públicos Tarzán, el musical, una cita llena de magia y una caracterización única que promete ser todo un éxito tanto para adultos como niños en la hispalense.

Con una duración aproximada de algo más de dos horas, en las que se incluye un pequeño descanso de dos minutos, FIBES vibrará con la magia de esta historia que transportará a los espectadores, directamente, a la selva africana.

Tarzán, el musical

En el Londres victoriano, la familia Porter se reúne para escuchar la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva mágica y misteriosa. Isabella, la nodriza y chamana sabia que ha cuidado de Jane desde su infancia, narra esta historia llena de magia y secretos. Cuando William Clayton anuncia la posibilidad de regresar a la isla que marcó su destino, Jane, Archi y el joven Charlie se embarcan en una aventura llena de desafíos y descubrimientos.

Tarzán, el musical ofrece una experiencia visual impactante con una escenografía espectacular que recrea la selva africana, vestuarios y caracterizaciones detalladas, y un elenco de acróbatas, bailarines, cantantes y actores que llenan el escenario de energía y emoción. Respaldado por Theatre Properties, la productora española más veterana en musicales de gran formato, este espectáculo invita a toda la familia a soñar, emocionarse y vivir una aventura inolvidable donde la magia, la valentía y el poder de la familia son protagonistas.

Venta de entradas

El espectáculo Tarzán, el musical podrá verse en Sevilla el domingo, 15 de marzo, en una única sesión a las 17:00 horas. La venta de entradas para esta cita única en la ciudad ya está disponible a través de la página web del Palacio de Exposiciones y Congresos. Los precios de los tickets oscilan entre 40 y 50 euros, según el lugar escogido.

Hay asientos reservados para personas con movilidad reducida y existe la posibilidad de que los menores acudan solos siempre y cuando lo hagan con una autorización firmada por sus padres, madres y tutores legales que pueden decargar en la plataforma de venta de entradas.