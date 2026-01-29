Ciclo Febrero Mágico en el teatro La Fundición: descube la programación de todo un mes lleno de espectáculos para adultos y niños

A partir del 31 de enero el teatro La Fundición, de Sevilla, acogerá la séptima edición de su esperado ciclo Febrero Mágico, un evento que tendrá lugar durante cinco fines de semana consecutivos entre el 31 de enero y el 1 de marzo con un elenco de magos que no dejarán indiferente a nadie. La cita se producirá todos los sábados y los domingos del mes a las 12:00 horas. La sala sevillana, en su apuesta por consolidar la magia en su programación familiar, presenta el cartel de la séptima edición del Ciclo Febrero Mágico en el que aparecen nombres como Alexis Melgar, Xuxo Ruiz, Miguel Ángel Muñoz, el Mago Alexku y Al Martin.

Programación de Febrero Mágico 2026

El sevillano Alexis Melgar es el encargado de abrir el ciclo con su espectáculo ‘Magia con Mucho Arte‘ (31 de enero y 1 de febrero), un espectáculo de magia divertido, familiar y lleno de participación, donde pequeños y mayores se convierten en parte esencial de cada número. Durante la función, el público disfrutará de juegos de cartas, pañuelos, clásicos de siempre y magia moderna con un toque fresco y cercano.

El siguiente fin de semana , durante los días 7 y 8 de febrero, será el turno de ‘De niño soñaba’, del mago e ilusionista Xuxo Ruiz, una propuesta para todos los espectadores, adultos y niños. El gaditano quiere hacer de su espectáculo una vuelta a la infancia a los asistentes a través de un viaje a los sueños que tuvieron entonces. Para ello se valdrá de dibujos que adquieren vida, divertidos efectos visuales y transformaciones milagrosas.

Ruiz cuenta con una trayectoria de más de treinta años en el mundo de la magia que le han llevado a recibir varios reconocimientos entre el que se encuentra el World Guinness Record que recibió en 2010 por la función solidaria que realizó acercando la magia a los hospitales donde visitaba a niños enfermos.

Desde Sevilla, el ilusionista Miguel Ángel Muñoz lleva a La Fundición el estreno de ‘MYSTERIA‘ (14 y 15 de febrero). Una experiencia de magia de gran formato creada para hacer vibrar a toda la sala. Un viaje teatral lleno de ilusiones imponentes, efectos sorprendentes y momentos en los que la realidad parece quebrarse frente a los ojos del público.

El cuarto fin de semana, será el turno del mago Alexku y de su espectáculo ‘La magia de Alexku‘ (21 y 22 de febrero). Un encuentro sorprendente y con mucho ritmo, donde se mezclan humor, clown, asombro y emoción en un viaje lleno de imposibilidades.

Por último, llega el turno del sevillano Al Martin que estrena ‘Ojú, qué cabeza tengo‘ (28 de febrero y 1 de marzo). Este espectáculo familiar combina ilusiones sorprendentes con despistes cómicos, demostrando que incluso los magos pueden tener olvidos graciosos. Aquí, la perfección no existe; la magia surge en lo inesperado, y cada momento te hará reír a carcajadas.

Venta de entradas

Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro La Fundición de Sevilla, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. y los días de función, desde una hora antes del inicio del espectáculo). También se pueden adquirir vía onlinet. Las entradas de los familiares oscilan entre los 8 euros de niños y los 12 euros de adultos, existen tarifas reducidas para grupos de más de 6 personas y para tarifa canguro.

Además de las entradas, hay disponibles abono para la programación familiar de 3 espectáculos para niños por 21 eurosy para adultos por 30 euros. Estos se pueden adquirir tanto a través de nuestra web como en taquilla. En el momento de la compra habrá que seleccionar los espectáculos a los que se desea asistir, a elegir entre todas las propuestas de teatro a la venta de nuestra programación regular. Es un abono unipersonal (cada abono permite comprar solo una entrada para cada espectáculo seleccionado).