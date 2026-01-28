¿Quiénes eran los diteros en Andalucía y por qué su labor fue tan importante durante la posguerra?

Imagen de archivo de la posguerra española, con la migración de andaluces a otros lugares de España

El diccionario de la lengua española recoge que "ditero" es la persona que cobra la dita, que a su vez se define como el "pago a plazos, en pequeñas cantidades, fijadas por el comerciante o por el cliente y, en ocasiones, con incremento del interés sin el conocimiento de este".

Esta palabra, que entre las generaciones más jóvenes parece haber desaparecido, era, sin embargo, muy conocida entre quienes vivieron la posguerra española o nacieron en torno a mediados del siglo XX, cuando aún existían estas figuras en algunas zonas de Andalucía.

Quiénes fueron los diteros y de dónde proviene la palabra

Existe una escasa documentación acerca de la palabra "ditero", que en algunos textos se presenta como usurero, definido como “persona que se dedica a dar dinero a rédito, con un interés abusivo”, como sucede en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA) de 1502. Esta variedad, no obstante, parece restringirse a algunas zonas del español hablado, concretamente de Andalucía Occidental, de la zona de El Madroño, Aznalcóllar, Sevilla, Yunquera (Málaga) y Algeciras (Cádiz).

Pilar López Mora, de la Universidad de Málaga, explica en un artículo sobre los nombres del usurero y del prestamista en Andalucía, que algunos documentos de figuras célebres como Guzmán de Alfarache o Fray Luis de León recogían el término "dita" como el "efecto que se señala para pagar lo que se debe, o para asegurar la satisfacción de lo que se compra o toma prestado". En el repertorio lexicográfico de Alemany Bolufer (1917), aparece el término "ditero" como "persona que se dedica a hacer ventas a plazos mediante dita o fianza".

El origen etimológico de la palabra parece encontrarse, sin embargo, en Italia, en la palabra detta, que significa "algo dicho o algo debido" y que penetraría en España a través de Cataluña hasta llegar a usarse en Andalucía.

Contexto histórico de los diteros

Bien usureros, bien diteros, estas personas a las que se aludía sobre todo en Andalucía Occidental eran vendedores, tanto hombres como mujeres y en muchos casos ambulantes, que permitían que sus clientes pudieran pagar a plazos aquellos productos que vendían y que no podían adquirir con un único pago.

Parece ser que adquieren especial importancia en tiempos de posguerra, en los que la mayoría de familias tenían dificultades económicas. No obstante, el término se siguió empleando muchos años después, ya en tiempos de democracia.

A pesar de la poca documentación encontrada acerca de esta figura histórica, en algunos municipios se sigue haciendo uso de la palabra "dita" para hacer referencia a una venta a plazos que usualmente se apunta a mano en un cuaderno del que dispone el vendedor o vendedora, lo que demuestra que su función ha trascendido hasta nuestros días.