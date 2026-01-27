Conoce los crímenes que tuvieron lugar en Sevilla o visita sus casas encantadas con estas rutas únicas por la ciudad

El próximo fin de semana, durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, la empresa MolArte organizará diferentes rutas por la ciudad hispalense con el objetivo de dar a conocer una Sevilla oculta y en ocasiones oscura que no todo el mundo conoce y que queda lejos de los recorridos turísticos habituales.

Para los que buscan experiencias nuevas y situaciones que los lleven al límite, MolArte ofrece visitas llenas de misterio de la mano de grandes profesionales e investigadores. Estas tendrán lugar por espacios recónditos de la ciudad de Sevilla, lugares abandonados en los que existen elementos paranormales o calles en las que han tenido lugar crímenes sonados. .

De viernes a domingo, las personas más atrevidas podrán disfrutar de esta experiencia cargada de misterio, muertes, apariciones y psicofonías que claramente no es apta para todos los públicos.

Programación del fin de semana

Viernes, 30 de enero

Leyendas de Sevilla, a las 20:00 horas. La ruta tiene un precio de 11 euros por persona y una duración aproximada de 90 minutos. Se trata de una actividad apta para todos los públicos.

Sábado, 31 de enero

Ruta nocturna teatralizada al cementerio de Sevilla, a las 18:00 horas. Esta actividad tiene un precio de 16 euros por persona y la duración es de una hora y media, aproximadamente. En ella se podrán conocer las leyendas del camposanto senvillano. (Edad mínima de 14 años).

Paranormal Activity, a las 21:00 horas. El precio de la actividad es de 12 euros por persona y la duración es de una hora y media. (Edad mínima de 18 años).

Las almas de Sevilla (casas encantadas), a las 22:00 horas. El precio de esta visita es de 11 euros por persona y su duración es de 90 minutos, aproximadamente. La edad mínima recomendada es de 12 años.

Crímenes en Sevilla, a las 22:30 horas. La actividad tiene un precio de 11 euros por persona y una duración de 90 minutos, aproximadamente. Es apta para todos los públicos.

Domingo, 1 de febrero

San Isidoro del Campo en Santiponce, a las 12:00 horas. El precio es de 11 euros por persona, con una duración aproximada de 60 minutos. Esta ruta es apta para todos los públicos.

Las rutas de MolArte

Sevilla es una ciudad llena de misterios ocultos, de lugares encantados y de, como dicen desde su web, espíritus que nos rodean con historias de terror que nunca debieron ocurrir y que se repiten cada noche. En estas rutas, como la de Las Almas de Sevilla, se recorren esos lugares mágicos de la ciudad habitados por seres extraños, donde ocurren algunos hechos que no tienen explicación racional, sin embargo tienen lugar sin que sean percibidos por la mayoría de las personas.

Más allá de los fenómenos paranormales, otras actividades como la de Crímenes de Sevilla, ofrecen un recorrido documentado por algunos de los casos más significativos de la crónica negra sevillana, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, a través de un análisis riguroso de fuentes históricas. Pasando por lugares emblemáticos como antiguas cárceles, tribunales, casas nobiliarias y calles con pasado oscuro servirán como puntos de partida para abordar cuestiones vinculadas al castigo, la marginalidad, la violencia y el orden público.

En el caso de la ruta sobre Leyendas de Sevilla se conocerán más de 20 historias que sumergirán al público en la historia de la ciudad a través de sus calles, plazas y lugares recónditos, conociendo sus orígenes y leyendas. Tradiciones, personajes, guerras, misterios, amor y desencuentros.

Las rutas guiadas de MolArte tienen la particularidad de ofrecer una visión de la ciudad que pasa desapercibida para el turismo convencional, por lo que son una oportunidad única tanto para lugareños como visitantes de conocer la hispalense bajo otro prisma.