Vuelve Pop-Up Market a Torre Sevilla con artesanía, complementos, música en directo y actividades infantiles: Fecha y hora

El centro comercial Torre Sevilla celebrará los próximos 30 y 31 de enero, viernes y sábado, la primera edición de 2026 de su Pop-Up Market de artesanía, una cita que reunirá a veinte marcas locales en la Galería 0 del complejo. El mercado permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas y ofrecerá una selección de diseño local, moda independiente y productos creativos con el objetivo de dar visibilidad al talento emergente y acercar al público propuestas originales y de autor.

El evento contará además con un programa de actividades que complementará la oferta artesanal. El viernes por la tarde, a partir de las 17:30 horas, el dúo flamenco Las Mellis ofrecerá un concierto en directo. El sábado por la mañana, desde las 12.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles como pintacaras y globoflexia en la misma galería. Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, DJ Morales amenizará el ambiente con una sesión musical en directo.

El Pop‑Up Market se perfila como una propuesta especialmente interesante para quienes estos días se acercan a Sevilla. La cita ofrece una ocasión para adentrarse en la artesanía y el diseño independientes que se crea actualmente en la capital andaluza, en un espacio cómodo y accesible que permite descubrir expresiones contemporáneas del talento local sin alejarse del ritmo habitual de la visita. Su ubicación, junto al río Guadalquivir y muy próxima al casco histórico, convierte la parada en Torre Sevilla en un complemento natural para cualquier recorrido cultural o de compras por la ciudad.

Sorteo especial durante las rebajas

Asimismo, coincidiendo con los últimos días del periodo de rebajas, los visitantes podrán participar hasta el 31 de enero en un sorteo especial que permitirá ganar una de las diez experiencias de bienestar en el Spa & Health Club del Hotel Eurostars Torre Sevilla 5*. Cada experiencia incluye un masaje relajante y un cóctel en la Terraza Mirador Atalaya, situada en la planta 37 del edificio. Para participar, los clientes mayores de edad deberán presentar un ticket de compra igual o superior a 20 euros —excepto en supermercados y restauración— junto con su identificación como socios de Torre SevillaClub en el Punto de Información.

Además de su programación especial, Torre Sevilla mantiene su amplia oferta comercial con importantes descuentos durante el periodo de rebajas, así como una variada propuesta de restauración, ocio y cultura. Entre sus opciones de entretenimiento familiar destaca la bolera del centro, que se suma a las zonas infantiles y al resto de espacios pensados para disfrutar de una jornada completa en familia. El centro ofrece también hasta tres horas de aparcamiento gratuito entre las 10:00 y las 00:00 horas, facilitando que los visitantes disfruten de la experiencia sin prisas.