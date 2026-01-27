La obra de teatro 'El sí de las niñas' llega este fin de semana a Sevilla: Ubicación y entradas

El próximo fin de semana, del viernes 30 de enero al domingo, 1 de febrero, el teatro La Fundición de Sevilla acogerá la representación teatral El sí de las niñas, una obra del dramaturgo español Leandro Fernández de Moratín que fue uno de los literatos de mayor relevancia en el siglo XVIII.

El de La Fundición es, sin embargo, un thriller contemporáneo y transgeneracional inspirado libremente en la obra homónima de Moratín a cargo de la compañía Jóvenes Clásicos, de Málaga. Su objetivo es poner a los espectadores en el punto de mira de la conciencia individual y social frente a situaciones como los abusos, el silencio impuesto de las víctimas, la influencia de las redes y la exposición a la que nos someten, y la falta de empatía heredada que hemos asimilado frente a la injusticia.

Es un reflejo de una sociedad que nos silencia y, a la vez, nos ofrece poder a cambio de moral. Durante la representación no solo se tratarán temas como los matrimonios forzados de siglos pasados, sino también de los conocidos como "Sugar Babies" de la actualidad (menores o jóvenes que se vinculan sexo afectivamente con personas de mucha más edad que ellos y ellas), pasando así de la comedia neoclásica a una problemática contemporánea. Esta evolución describe la degeneración social y educativa de una sociedad que parece estar abocada al fracaso.

Horarios y entradas

La adaptación libre de El sí de las niñas podrá verse el próximo fin de semana en el teatro La Fundición, en el siguiente horario:

Viernes, 30 enero a las 20:00 horas.

a las 20:00 horas. Sábado, 31 enero a las 20:00 horas.

a las 20:00 horas. Domingo, 1 febrero a las 19:00 horas.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 72 minutos y las entradas ya están disponibles a través de la página web del propio teatro. El precio de la tarifa general oscila entre 16 y 18 euros por persona, aunque opciones a precio reducido para estudiantes, pensionistas, grupos y otros colectivos.

Jóvenes Clásicos es una compañía malagueña que centra su actividad en hacer teatro contemporáneo a partir de textos clásicos. Su objetivo fundamental es dialogar con los clásicos haciendo una labor de traducción a la sociedad actual y aproximar estos textos al público de hoy.

Unida a su faceta artística ha reafirmado su especial compromiso con el teatro clásico organizando cursos de formación en verso con la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, así como la creación de las Jornadas de Teatro Clásico de Málaga junto a la Diputación Provincial y diferentes actividades lúdico-didácticas como audiolibros con la Universidad de California en Los Ángeles y experiencias inmersivas en forma de escape room sonoros con la Biblioteca Cánovas del Castillo.