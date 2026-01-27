Urbanismo segrega las dos parcelas municipales que cederá para el nuevo Villamarín

Un nuevo paso para el nuevo coliseo verdiblanco. Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno de José Luis Sanz y el Real Betis Balompié, la Gerencia de Urbanismo ha concedido ahora una licencia de parcelación para la segregación de dos terrenos de titularidad municipal con objeto de constituir la zona urbanística en la que irá el nuevo estadio Benito Villamarín. En una de ellas se ubicará el edificio comercial y de ocio anexo.

Esta parcelación para segregar esos dos terrenos de titularidad municipal respecto de su finca matriz es un paso previo antes de agregarlos a las superficies de las que actualmente es titular el Betis con el objeto de constituir la parcela urbanística en la que se desarrollará la esperada reforma del campo. Las dos parcelas de titularidad municipal que se segregan son la de 8.812 metros cuadrados situada en el lado Oeste del estadio y que el club utiliza desde hace varios años como aparcamiento en superficie, y la de 470 metros cuadrados enclavada en la avenida de la Palmera y que forma parte del viario. La retirada del vallado exterior de la grada de Fondo permitirá ganar una amplia plaza pública con unos 2.500 metros cuadrados.

El Ayuntamiento recibe como compensación 185 plazas de parking y un local de mil metros

Los técnicos de Urbanismo también se encuentran ultimando la licencia de obras para levantar la nueva grada de Preferencia y el resto del complejo. El diseño definitivo de la cubierta ha impedido al club heliopolitano hasta la fecha adjudicar esos trabajos, ya que las constructoras interesadas en la reforma del estadio necesitan los detalles de las cargas que pueden soportar los graderíos de Gol Norte y Fondo, terminados en 2010, y el de Gol Sur, presentado en julio de 2017.

Una vez que se otorgue esa licencia de obra, se realizará la división horizontal y se definirá lo que corresponde al Ayuntamiento que, si no hay cambio de última hora, recibirá finalmente una de las tres plantas (con 185 plazas y que será de uso rotatorio) del aparcamiento subterráneo y un local comercial de 1.000 metros cuadrados en el nuevo edificio.