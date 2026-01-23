El jardín americano de Alfonso XII ya es visible tras la retirada del muro

Un jardín americano en el corazón de la ciudad. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha comenzado el esperado derribo del muro exterior de su edificio que mira a las calles Alfonso XII y Santa Vicenta María como primer paso de un proyecto que incluye un nuevo cerramiento acorde con el existente en la parcela contigua con un chaflán y la plantación de distintas especies vegetales en las zonas ajardinadas.

Un lugar para el estudio de la vegetación hispanomericana en los terrenos que existen delante de la sede del CSIC. La intervención comprende todo el terreno que rodea el inmueble y se entiende como una ampliación de la propia sede, pues tiene como objetivo la creación de un espacio que sirva para la investigación y conocimiento de la vegetación hispanoamericana. Se pretende la plantación de decenas de especies de ultramar que generen una estética atractiva y singular, así como la creación de un invernadero que sirva para generar estudios sobre la materia.

Nuevo cerramiento para el jardín de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla / Dpto. de Infografía

Los trabajos buscan como resultado que haya una imagen de unidad entre el nuevo jardín y el edificio de la escuela. Deben quedar plenamente identificados los límites en ambos casos. Se instalará un nuevo cerramiento que sustituirá al actual, basado en ladrillo visto amarillo acorde con la estética del entorno. La intervención cuenta con un presupuesto de 165.728 euros (IVA incluido) y un tiempo estimado de seis meses.

Con esta reforma se recuperará parte de la fachada lateral del edificio que hasta hace unos días se encontraba oculta con los cerramientos que están siendo demolidos. Se conservará la escalera de acceso al inmueble, debajo de la cual se ubicarán las instalaciones de control de los jardines y el almacén. Hacia la calle Santa Vicenta María se colocará una pequeña fuente ornamental. La selección de especies para su plantación en la parcela incluye jacarandas y guayabas de Brasil, palmeras de Guadalupe, palmeras de la Jalea, yucas, butias o margariteros.

Jacarandas y guayabas de Brasil, y palmeras de Guadalupe, entre las especies

Hay que remontarse a hace seis años, cuando la Gerencia de Urbanismo y el CSIC alcanzaron un acuerdo para formalizar la cesión por un plazo improrrogable de 75 años de una parcela de propiedad municipal colindante con la sede de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Este terreno, que cuenta con 276,5 metros cuadrados, ya fue objeto de una operación similar tras un acuerdo de cesión gratuita. Este convenio establecía que el destino de la parcela a ceder debía estar ligado específicamente a una investigación relacionada con el CSIC o a la ampliación de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, condicionando la consecución de estos fines al plazo de tres años desde la firma del documento de cesión. En caso de incumplimiento de estas condiciones, el inmueble revertiría nuevamente al Ayuntamiento.

Como consecuencia de la crisis económica sufrida a partir de 2008, la entidad concesionaria no pudo llevar a cabo el proyecto pretendido en el plazo estipulado para su cumplimiento, lo que resultó acreditado. No obstante, el mayor organismo público de investigación en España solicitó que le fuese cedido de nuevo el terreno, por encontrarse en ese momento en disposición de acometer el proyecto. Para poder atender esta nueva solicitud y proceder en consecuencia a una nueva cesión del inmueble, el gobierno socialista tuvo que resolver previamente el anterior contrato de cesión gratuita y declarar la reversión automática de la finca al Ayuntamiento.