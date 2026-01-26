Llega la Luna de Nieve 2026: Cómo verla desde Sevilla y por qué se llama así

El mes de febrero llegará el próximo fin de semana con una de las fases lunares más conocidas en los calendarios astronómicos: la Luna de Nieve. Este es el nombre que recibe la primera luna llena de febrero y, por consiguiente, segunda del año cuya denominación está directamente relacionada con el momento del invierno en que se produce.

Como sucede habitualmente, esta se podrá divisar desde cualquier lugar del hemisferio norte siempre y cuando los cielos estén despejados, algo que previsiblemente podrá suceder en Sevilla en el momento en que tenga lugar.

El porqué de su nombre

La Luna de Nieve es el nombre ancestral que recibe la luna llena de febrero, bautizada de esta manera entre los pueblos nativos del norte de América por coincidir con las intensas nevadas de la temporada y con el punto más frío del invierno en esta parte del mundo, lo que dificultaba el desarrollo de algunas actividades como la caza o la recolección de alimentos.

En algunos lugares también es designada como Luna de Hielo, o Storm Moon en inglés (Luna de Tormenta), para hacer referencia a la climatología propia de la época en la que esta fase lunar aparece en el cielo. A pesar de conocerse de esta manera y de despertar en algunas personas una curiosidad mayor por el significado cultural que se le ha otorgado a la segunda luna llena del año, esta no difiere del resto de lunas llenas que tienen lugar durante todo el año, por lo que es posible verla en todo el hemisferio norte sin la presencia de ningún instrumento especial.

Cuándo y dónde verla desde Sevilla

Tal y como recoge el calendario del Instituto Geográfico Nacional, en 2026 se podrá ver la Luna de Nieve la noche del próximo domingo, 1 de febrero, teniendo su punto más alto y de mayor resplandor algo antes de la medianoche, en torno a las 23:00 horas.

Para disfrutar de esta luna llena no será necesaria la utilización de ningún instrumento específico, pudiéndose visualizar a simple vista desde cualquier lugar cuyos cielos estén despejados.

En Sevilla la popular Luna de Nieve se podrá observar tanto desde la ciudad como desde los pueblos que conforman la provincia, con independencia de la contaminación lumínica que haya en esta ocasión. Si bien es cierto que en algunos lugares la calidad del cielo nocturno es mayor y permite ver tanto la luna como las cientos de estrellas que se iluminan en el firmamento. Esta zona, que forma parte de la Reserva Starlight, se extiende principalmente por los alrededores de la Sierra Morena sevillana, en pueblos como Constantina, El Pedroso, Almadén de la Plata, El Real de la Jara o San Nicolás del Puerto.

A pesar de que no sea necesario el uso de prismáticos o telescopio para observar esta fase lunar de febrero, debido a las bajas temperaturas se aconseja ir bien preparado, con suficiente ropa de abrigo, agua y si es posible alguna bebida o comida caliente para poder disfrutar de la Luna de Nieve sin ningún riesgo.