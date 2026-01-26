Ciclismo, naturaleza e historia: Así será la carrera cicloturista a una de las ruinas romanas más importantes de Sevilla

El próximo 15 de marzo los amantes del ciclismo y la naturaleza podrán darse cita en uno de los encuentros deportivos más esperados de la provincia, en un entorno único y con un ambiente inigualable en la Subida Cicloturista a Munigua, una de las ruinas romanas más relevantes de toda la provincia de Sevilla.

Con esta el evento ya alcanza las 29 ediciones y lo hace manteniendo intacta su esencia: deporte, compañerismo y un recorrido espectacular que culmina en uno de los enclaves arqueológicos más impresionantes de España. Se trata de una jornada que tiene como objetivo no solo disfrutar de la bicicleta y del esfuerzo compartido, sino también de paisajes que hacen que cada pedalada merezca la pena.

La marcha está destinada tanto a habituales de este tipo de pruebas como a personas que están en fase de entrenamiento de estos retos que van mucho más allá de lo deportivo.

Fecha, hora y ubicación

La 29 Subida Cicloturista de bicicleta de montaña a Munigua tendrá lugar el domingo, 15 de marzo de 2026, con salida a las 10:15 horas desde el Pozo número 5. La meta estará situada en el conjunto arqueológico perteneciente al municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas. Se trata de un recorrido exigente, rodeado de naturaleza y con un ambiente ciclista inmejorable.

Las inscripciones para participar están abiertas con plazas limitadas de hasta 250 participantes, por lo que se recomienda realizarlas con la mayor brevedad posible. Se pueden hacer a través de la web del ayuntamiento de la localidad.

Durante el encuentro existirán dos recorridos con dificultad baja y media, uno para ciclistas experimentados y otro recorrido denominado familiar para todas las edades. La duración de ambos serán de 3 horas y media. Los tracks están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.

Sobre Munigua

El Municipium Flavium Muniguense se emplaza en la serranía sevillana en una zona de tradición histórica minera. Los orígenes de este conjunto arqueológico se remontan al siglo IV a.C., aunque la ciudad cuyos restos hoy podemos visitar es del siglo I-III d.C. Munigua era probablemente el mayor productor de hierro de toda la Bética romana y durante siglo y medio fue el centro político, administrativo y religioso en la Vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de la Sierra Morena.

De toda la ciudad llama especialmente la atención el Santuario en terrazas que se levanta sobre el paisaje, dedicado al culto de Fortuna y de Hércules. Resulta curioso que este tipo de asentamientos no se ven en la península ibérica, sino en Lacio (Italia). Por delante del Lacio, a un nivel más bajo está el templete del tipo de podio, que se erige en una pequeña plaza. Está dedicado a Mercurio.

A sus pies, alrededor de un urbanismo distinto al habitual de las ciudades romanas, se alzan los edificios y espacios públicos, privados y sagrados que le dan forma y que hacen que la ciudad romana de Munigua se haya convertido en un enclave único y de gran relevancia en la provincia de Sevilla.

Munigua fue decayendo paulatinamente a pesar de que el emperador Vespasiano les concediese el derecho latino a sus ciudadanos y había elevado la ciudad a la condición de Municipio Flavio Muniguense. Pero a partir del siglo IV el mineral se agotó y tras un terremoto la población romana abandonó el lugar.