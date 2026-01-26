Llega la borrasca Joseph: así afectará a Sevilla

Una nueva semana comienza en Sevilla marcada por la inestabilidad. Tras el paso de Ingrid, la llegada de Joseph, otra borrasca de gran impacto, traerá consigo abundantes lluvias, nieve, vientos intensos y temporal marítimo durante los próximos días. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos en todas las provincias de Andalucía.

Según explica el ex colaborador de la Aemet, Sergio Escama, en declaraciones para Meteored, este patrón obedece a "un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, que obliga a las borrascas a circular por latitudes más bajas de lo habitual". A continuación, vamos a ver cómo afectará el paso de esta borrasca a Sevilla, donde hay avisos amarillos activos para el martes 27 y el miércoles 28 de enero.

La borrasca Joseph llega a Sevilla: avisos amarillos en toda la provincia

Por el momento, este lunes 26 de enero se presenta en la provincia sevillana con "cielos muy nubosos" y precipitaciones, de débiles a moderadas, que se irán generalizando a lo largo de la jornada. Además, de acuerdo con las previsiones de la Aemet, las temperaturas comienzan una tendencia ascendente; "localmente notable en las mínimas".

Nos encontramos así con mínimas de 13ºC en Écija o Sevilla, e incluso de 9ºC en puntos más fríos, como Cazalla de la Sierra o Alanís. Mientras tanto, los vientos de componente oeste van cobrando fuerza moderada a medida que avanzan las horas.

Avisos en Sevilla para este martes 27 de enero / Aemet

Los avisos amarillos (riesgo bajo) se activan el martes 27 de enero, desde las 06:00 hasta las 17:59 horas en la campiña, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 mm en una hora y vientos con una fuerza de 70 km/h. Durante el mismo espacio de tiempo, se establecen también en la sierra sur, ante los vientos previstos; mientras que, en la sierra norte, el riesgo se extiende desde las 03:00 hasta las 14:59 horas a causa de la lluvia (15 mm/h).

Según informa la Aemet, las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras. En cuanto a las temperaturas, descenderán de nuevo (10ºC de mínima en Sevilla, Écija o Morón de la Frontera), con máximas que rozarán los 18ºC en la capital hispalense o los 12ºC en Alanís.

Miércoles 28 de enero en Sevilla

A nivel andaluz, durante el miércoles 28 de enero se acentúa el paso de la borrasca Joseph. Así, la lluvia será más pronunciada en las sierras Béticas y el panorama de inestabilidad vendrá acompañado por "vientos con rachas muy fuertes generalizadas en toda la comunidad, sin descartar que sean localmente huracanadas (120 km/h)".

Esta situación afectará especialmente a zonas del litoral mediterráno o del este de Andalucía, sobre todo en la provincia de Almería, donde hay avisos naranjas (riesgo importante). Mientras tanto, en el caso de Sevilla, los avisos continuarán en su categoría amarilla por las rachas máximas previstas de 70 km/h.

Durante la jornada, las temperaturas mínimas se mantendrán estables, pero los modelos apuntan a un ligero ascenso en las máximas. La capital hispalense llegará entonces a los 20ºC, Lebrija se situará en los 19ºC y Écija, en los 18ºC. A lo largo de la semana, continuarán las precipitaciones con una elevada probabilidad (80% - 100%) hasta el fin de semana, donde se vislumbra un tiempo algo más estable, aún con lluvias generalizadas. Según la Aemet, el domingo se incrementará de nuevo la probabilidad.