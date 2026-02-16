Películas gratis los martes en el cine Cervantes de Sevilla: Toda la programación y cómo conseguir tu entrada

El cine es una de las formas de arte y comunicación más influyente en la era moderna gracias a que combina imagen, sonido, narrativa y emoción para transmitir mensajes fuertes y contundentes que pueden trascender fronteras tanto culturales como lingüísticas. A través de él es posible reflejar los valores, conflictos, transformaciones e incluso críticas de distintos aspectos o momentos históricos con un producto que perdura y que llega a un público amplio.

Es por este motivo por el que muchos organismos apuestan por este tipo de expresiones culturales a través de programas, ayudas, inversiones o concursos en los que el cine y su producción cultural sean los protagonistas.

Este es el caso del Premio del Público LUX, un galardón cinematográfico anual otorgado por el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, junto a la Comisión Europea y Europa Cinemas, que reconoce películas destacadas por su calidad artística, diversidad cultural y reflexión sobre temas sociales y valores comunes en Europa.

En 2026 son cinco las producciones cinematográficas nominadas al Premio del Público LUX y con el objetivo de fomentar la cultura en la ciudad sevillana, el histórico Cine Cervantes las estará proyectando de manera gratuita todos los martes desde el 24 de febrero al 24 de marzo de 2026.

Programación completa

Todos los martes a las 17:30 horas el Cine Cervantes de Sevilla se convertirá en el lugar en el que se podrán ver las cinco películas nominadas a los Premios del Público LUX del Parlamento Europeo. Del 24 de febrero al 24 de marzo, la programación de las cinco proyecciones será la siguiente:

24 de febrero: Valor sentimental, de Joachim Trier

3 de marzo: Sorda, de Eva Libertad

10 de marzo: Un simple accidente, de Jafar Panahi

17 de marzo: Christy, de Brendan Canty

24 de marzo: Love Me Tender, de Anna Cazenave Cambe

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para ver cada una de las películas estarán disponibles una semana antes y se podrán adquirir a través de la página web del Centro de Información sobre la Unión Europea en la Provincia de Sevilla. En el caso de Valor sentimental, la primera de las proyecciones que se visualizará de este ciclo, los tickets se podrán adquirir a partir del lunes, 16 de febrero. Las invitaciones para el resto de películas se lanzarán de forma escalonada los miércoles anteriores a su proyección.

Sinopsis de Valor Sentimental

Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre, el carismático Gustav, un director que en su día fue muy famoso y que ahora ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en la que espera que sea la película de su regreso triunfal. Nora lo rechaza, pero poco después descubre que él le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, ambas hermanas deben lidiar con la complicada relación con su padre y con una famosa actriz estadounidense, metida de lleno en su complicada dinámica familiar.