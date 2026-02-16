Tributo a The Beatles en Sevilla con una de las bandas más aclamadas del mundo: Fecha, entradas y ubicación

Let it be, Yesterday, Come Together... Son solo algunos de los temas que el próximo 14 de marzo se interpretarán durante The Beatles Show, un tributo a la mítica banda inglesa que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se trata de un espectáculo interpretado por una de las mejores bandas tributo de los Beatles del momento que ya ha recorrido otras ciudades Europa con gran éxito.

Para crear una atmósfera única que recuerda al mismísimo grupo de chicos de Liverpool, la banda utiliza réplicas de las legendarias guitarras, bajos, baterías y teclados que hicieron historia en la música. Con un vestuario minuciosamente recreado, esta cita musical transporta a los fans a las distintas épocas de la carrera de The Beatles, como la clásica etapa de los trajes negros o la psicodelia de Sgt. Pepper’s.

El espectáculo The Beatles Show ha recorrido las principales ciudades de Europa, conquistando a miles de espectadores con su impecable sonido y energía. Año tras año, esta banda tributo se presenta en The Cavern de Liverpool, el mítico lugar donde empezó todo, convirtiéndose en una tradición para los seguidores que desean revivir los grandes momentos de los artistas más icónicos de todos los tiempos. Durante el concierto se podrán escuchar algunos de sus temas más conocidos como Come together, Hey Jude, Yesterday, Here comes the sun, Yellow submarine, Love me do, o Let it be, entre otros.

Venta de entradas

The Beatles Show tendrá lugar el próximo 14 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) a las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la página web de Fibes Sevilla. Los precios de las mismas oscilan entre 35,20 euros y 38,50 euros, según el lugar escogido.

Formada en Liverpool (Reino Unido) en 1960 e integrada finalmente por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Los Beatles se conformaron como una banda que transformaría para siempre el panorama cultural del siglo XX. Desde sus primeras composiciones más enérgicas, hasta sus obras más experimentales, el cuarteto británico no solo encabezó las listas de ventas en todo el mundo, sino que también redefinió los límites creativos del estudio de grabación, en los que introducían sonidos hasta ese momento desconocidos.

A lo largo de una carrera marcada por la innovación constante, The Beatles exploraron géneros que iban del rock and roll al pop sinfónico y la psicodelia, influyendo a incontables artistas posteriores. Más de cinco décadas después de su separación, el legado del grupo permanece intacto: sus melodías siguen vigentes, sus letras continúan inspirando y su impacto cultural se estudia tanto en conservatorios como en universidades de todo el mundo. La llamada “Beatlemanía” fue un fenómeno social sin precedentes que convirtió a cuatro jóvenes músicos en símbolos de una generación que buscaba nuevas formas de expresión.