Homenaje a Rafael Amador, el fundador de Pata Negra, en este mítico bar sevillano: Ubicación y fecha

El pasado 8 de febrero se daba a conocer el fallecimiento de Rafael Amador, guitarrista, compositor y cantaor sevillano que, entre otros proyectos, fue fundador del grupo Pata Negra junto a su hermano, Raimundo Amador. A sus 66 años, la capital andaluza despedía a una de las figuras más icónicas de la música que fue capaz de fusionar estilos como blues, rock y flamenco en una misma canción.

Las primeras andanzas de Rafael Amador comenzaron en la década de los 70 cuando, junto a su hermano Raimundo y al también cantante Kiko Veneno, crearon el grupo Veneno, con una propuesta que mezclaba flamenco y rock y que no obtuvo el éxito que esperaban, quizás por tratarse de una apuesta excesivamente transgresora.

Después de disolver el grupo y participar en varios proyectos, los dos hermanos fundarían Pata Negra en 1978, un grupo que tuvo gran éxito durante una década. A la muerte de Raimundo, Rafael Amador continuaría en solitario con el mismo nombre. La última grabación de este músico fue un tema incluido en el recopilatorio Viejo patio (1999) donde firma ya como Rafael Amador.

Homenaje a Rafael Amador en el Bar Mutante

El éxito del artista sevillano ha sido tal que no es de extrañar que hayan sido muchas las personas que hayan lamentado su pérdida y, en consecuencia, hayan querido homenajear su trabajo a lo largo de cinco décadas. Este es el caso del Bar Mutante, una sala de conciertos y espacio musical de ambiente alternativo y underground que destaca por su programación diaria de música en directo, jam sessions, rock, jazz o funk. Ubicado en el Casco Antiguo de Sevilla, en la calle Fresa, número 15, se trata siendo un punto de referencia para la cultura musical independiente.

El próximo lunes, 16 de febrero, este local sevillano acogerá un homenaje al cofundador de Pata Negra con un micro abierto en el que habrá mucho cante y disfrute. Como dicen desde el propio bar, se trata de "una noche para cantar, recitar, sentir y recordar a este mítico artista".

En esta edición especial, los artistas participantes y quienes se sumen de manera improvisada, interpretarán canciones, textos y versiones inspiradas en su obra, como muestra de agradecimiento y respeto a una figura clave de la música popular española. Para participar en el micro abierto y puesto que se trata de una ocasión especial no es necesario apuntarse previamente, como sucede con otros micros abiertos, sino que podrá subirse al escenario quien lo desee sobre la marcha. Aunque desde el Bar Mutante recomiendan ir a primera hora, puesto que el tiempo es limitado. El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.