Feria de Sevilla 2026: Fechas clave y día festivo para disfrutar al máximo la semana

La Feria de Abril es uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario festivo no solo para los sevillanos y sevillanas, sino también para aquellas personas que atraídas por esta celebración se desplazan hasta la capital andaluza para disfrutar de ella. Durante seis días, el Real de la feria se convierte en una especie de ciudad repleta de casetas, trajes de gitana, música, baile y mucha tradición que son un escaparate para el resto de ciudades.

Su importancia en la ciudad trasciende lo cultural y alcanza también lo económico y social. La Feria de Abril impulsa de manera decisiva sectores como la hostelería, el comercio, la moda flamenca y el turismo a lo largo de los días en que tiene lugar y los meses previos al evento.

Fechas clave y día festivo para los sevillanos

Como cada año, la fecha de la Feria de Abril se rige por el calendario lunar, como la Semana Santa, el cual ha determinado que en 2026 la Feria de Sevilla se celebre desde la noche del lunes, 20 de abril, con el tradicional Pescaíto, hasta la del domingo, día 26, con su conocida clausura y espectáculo de fuegos artificiales. De esta manera se mantiene una edición más el formato corto de la feria que empieza el martes y acaba el domingo en lugar de extenderse de domingo a sábado, como sucedía en años anteriores.

En cuanto al festivo local, volverá a ser el Miércoles de Feria, día 22 de abril, al igual que sucedió en 2025. Esto implica que tanto la tarde y noche del martes como el miércoles a lo largo del día sean momentos de gran volumen de público, especialmente sevillano, en el Real y en los alrededores.

Respecto a los momentos más emblemáticos a lo largo de estos días destaca, especialmente, la Noche del Pescaíto, que es la antesala perfecta para dar la bienvenida a la Feria de Abril y con la comodidad de no llevar el traje de gitana, en el caso de quienes se vistan de flamenca.

También es importante, sobre todo para los sevillanos y sevillanas, el Martes de Feria, puesto que se trata del primer día y el miércoles es festivo, por lo que para muchos será posible alargar la jornada hasta la madrugada sin remordimientos.

Otro día que suele destacar en la ciudad es el jueves, puesto que el fin de semana quienes son de Sevilla tratan de evitar la feria, que suele tener muchas aglomeraciones de personas que llegan de otros lugares. Esta gran semana culmina con el espectáculo de fuegos artificiales, que muchos aprovechan para ver desde otros puntos de la ciudad e incluso desde la zona del Aljarafe para decir adiós a esta gran fiesta que forma parte de la identidad sevillana.