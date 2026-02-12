Llega el Fantasma de la Ópera a Sevilla con una representación inédita: Precios de las entradas y cómo conseguirlas

El próximo viernes, 13 de febrero y hasta el día 22 del mismo mes, el escenario del Cartuja Center CITE acogerá la representación de la obra El Fantasma de la Ópera, uno de los musicales más exitosos que ha arrasado en todo el mundo durante décadas.

Con una duración de dos horas y media y apto para todos los públicos, el musical está cargado de intriga, pasión y melodías increíbles a través de un romance apasionante y lleno de misterio. Esta temporada cae bajo el influjo de la más oscura historia de amor oculta bajo una máscara a través de un espectáculo que en algunos momentos utiliza máquinas de humo y luces que crean un efecto estroboscópico, una técnica de iluminación intermitente de alta frecuencia que permite visualizar objetos en movimiento rápido como si estuvieran inmóviles o moviéndose lentamente. Produce un efecto óptico (efecto estroboscópico) basado en la sincronización de destellos de luz con el movimiento de un objeto.

El Fantasma de la Ópera está basado en una novela francesa escrita por Gaston Leroux en 1910 que lleva el mismo nombre. En ella una hermosa soprano, Christine Daaé, se convierte en la obsesión de un misterioso genio musical que vive oculto en un laberinto subterráneo bajo la Ópera de París y lleva una máscara para ocultar una deformidad física. La obra es un triángulo de amor, celos y pasión por la música.

Sumérgete en una espiral de obsesión a través de esta adaptación y descubre una apasionante historia de amor, muerte y desastre entre un genio de la música que vive escondiéndose del mundo en las entrañas de un teatro y de Christine, una joven con una voz celestial que no tardará en descubrir el terror que esconde bajo su máscara, ¿podrá resistirse al hechizo del fantasma, o será arrastrada a su mundo de oscuridad y locura?

Funciones y entradas

El Fantasma de la Ópera se podrá ver en Sevilla del 13 al 22 de febrero, en diferentes funciones que tendrán lugar a lo largo de la semana:

Martes, miércoles y jueves: a las 20:00 horas.

Viernes: a las 17:30 y a las 21:30 horas.

Sábado: a las 17:00 y a las 21:00 horas.

Domingo: a las 17:00 horas.

El día de inauguración del musical, el viernes 13, la obra se representará a las 20:00 horas, mientras que el día de cierre, el domingo 22 de febrero, se podrá ver a las 12:00 y a las 17:00 horas.

Las entradas para poder disfrutar de este espectáculo único en la ciudad oscilan entre los 49,68 euros (con gastos de gestión incluidos) hasta 69 euros, en función del lugar escogido. Estas se pueden adquirir a través de la página web del propio musical, eligiendo el día deseado así como el lugar que se quiere ocupar respecto al escenario.