Llega a Sevilla el festival Entrehoteles con exposiciones, catas y mucha gastronomía en 29 hoteles de la ciudad

La capital andaluza acogerá, del 12 de febrero al 1 de marzo de 2026, el festival cultural Entrehoteles Sevilla, una iniciativa con la que veintinueve prestigiosos hoteles de Sevilla ofrecerán la posibilidad de maridar su alta cocina con exposiciones de obras artísticas contemporáneas. De esta manera, la Sevilla más creativa y deliciosa mostrará su esplendor en casi una treintena de hoteles singulares de la ciudad.

La cita, que incluye actividades paralelas como rutas guiadas por cicerones, talleres de cocina y proyecciones audiovisuales, se presentaba el martes, 10 de febrero, en el Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza. Del 12 de febrero al 1 de marzo de 2026, la primera edición del festival Entrehoteles Sevilla ofrece una experiencia cultural que aúna arte contemporáneo y gastronomía.

Durante estas semanas, diferentes espacios hoteleros sevillanos se convertirán en escenarios creativos y abrirán sus bares, restaurantes y salones para celebrar la cultura, la gastronomía y las artes visuales como parte esencial de la identidad sevillana. El festival propone descorrer las cortinas de los hoteles para el conocimiento y disfrute de ciudadanía y visitantes y, de esta manera, descubrir la ciudad desde dentro a través de experiencias que conectan sabor, creatividad y emoción.

Festival Entrehoteles Sevilla

El festival consistirá en un recorrido por diferentes hoteles de la ciudad en los que el público podrá disfrutar de dos rutas gastroculturales que combinan creatividad culinaria, intervenciones artísticas y experiencias sensoriales únicas.

Propuestas como Artwalk, con exposiciones de artistas plásticos y visuales de la capital andaluza, o Al Grano, una ruta gastronómica en torno al arroz reinterpretado desde la alta cocina. Esta última incluye itinerarios de brunch y coctelería, siempre con el arroz como denominador común.

Entre las actividades extra destaca el taller-laboratorio ‘Catas con texturas’ impartido por el chef Paco Ybarra (Escuela de Hostelería Cruzcampo), la proyección del documental del artista Atín Aya sobre las marismas del Guadalquivir y las rutas guiadas por cicerones todos los sábados y domingos del festival.

Durante la presentación del festival, Eva Cepero, portavoz del Colectivo Zalamera (organizador del evento junto a otros organismos) ha explicado que «a través de este festival se puede desayunar, se puede comer y se puede ir de cóctel en los diferentes hoteles gastronómicos. Un fabuloso brunch en el Alfonso XIII, Only You o Placido y Grata, un plato de alta cocina arrocera en alguno de los veintiséis hoteles que se han apuntado a la ruta Al Grano…».

Artistas y hoteles participantes

Los quince artistas que exponen sus obras en los hoteles sevillanos, todos ellos talentosos creadores de la escena local, son Ralitsa Stoilova, Borja Moreno, Antonio Suárez, Luis Morón, María Sánchez Agustino, Nachetz, Belleda López, Rafa Herrera, Auxi López, Joaquín Delgado, Ángeles Alcántara, Javier Montes, The Sevillaner, Noelia Arrincón, María Luisa Beneytez, Yaniroco's y Mar García Ranedo. Los diferentes espacios hoteleros acogerán presentaciones individuales acompañadas de los productos de los patrocinadores.

A su vez, los veintinueve hoteles seleccionados para acoger el festival, tanto las rutas artísticas como las gastronómicas, son Mercer Plaza, Querencia, Plácido y Grata, CoolRooms Palacio Villapanés, Hospes Las Casas del Rey de Baeza, Ocean Drive Sevilla, Don Ramón, Ribera de Triana, Convento La Gloria, Vincci Unuk, Radisson Magdalena, Alfonso XIII, Novotel Sevilla, Meliá Lebreros, Hesperia Sevilla, Mercer EME Catedral, Gravina 51, Becquer, Sevilla Center, Mercer Sevilla, Giralda Center, Only You, El Rey Moro, Cristine Bedfor, Bellavista, Doña María, For You Hostel, Betis 7 y Kivir Skyline.

Entrehoteles Sevilla es una iniciativa organizada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) con el patrocinio de Turismo de Sevilla, la coordinación del equipo de trabajo Zalamera y el comisariado artístico de ARTSevilla, además de la colaboración de la Fundación Cruzcampo, el Ayuntamiento de Isla Mayor y Arroz Doña Ana.