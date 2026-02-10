Mercado de juguetes dedicados a la galaxia con talleres y actividades para los más pequeños, este fin de semana en Torre Sevilla

El centro comercial y de ocio Torre Sevilla celebra este fin de semana el Día de los Enamorados con una programación especial que combina experiencias para parejas, familias y viajeros que buscan planes diferentes en la ciudad. Entre las propuestas destaca una nueva edición del popular Toy Street Market, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero (sábado y domingo), con una temática galáctica.

Toy Street Market: Talleres y expositores

A lo largo del fin de semana, más de treinta stands especializados en el mundo del juguete se instalarán en la Galería 0 con toda clase de muñecas, videojuegos, cómics, miniaturas, juguetes retro y piezas de coleccionismo que convertirán de nuevo a Torre Sevilla en un punto de encuentro para los amantes del juguete y en un atractivo añadido para quienes visitan la ciudad durante estas fechas. El horario será el siguiente:

Sábado, 14 de febrero: desde las 10:00 hasta las 22:00 horas.

Domingo, 15 de febrero: de 10:00 a 20:00 horas.

Además de la oferta expositiva, Toy Street Market incorpora actividades tematizadas en torno a la saga galáctica durante ambos días. Los visitantes podrán encontrarse con personajes icónicos y fotografiarse con ellos a las 12:30 horas. A esa misma hora, en La Plazoleta (Galería 1), se impartirá el taller infantil “Conviértete en un Jedi”, pensado para que los más pequeños vivan una experiencia inmersiva.

El sábado por la tarde, La Plazoleta también acogerá un taller de slime a las 17:30 y, a las 18:10 horas, una actividad dirigida al público cofrade para conocer y jugar partidas del juego “Reunión Cofrade”. El domingo, en este mismo lugar se celebrarán un taller de máscaras de Carnaval a las 17:30 horas y otro de creación de jarrones de flores con materiales reciclados a las 18:30 horas. Todos los talleres están dirigidos a niños a partir de 4 años y cuentan con aforo limitado por orden de llegada.

Asimismo, el domingo a las 13:00 horas, la Galería 0 será escenario del concurso de disfraces de temática de la saga, con dos categorías —menores y mayores de 12 años— cuyos ganadores recibirán lotes de juguetes del mercado o vales para canjear en los distintos stands. A las 13:30 horas, La Plazoleta acogerá la charla cultural “La Historia del Playmobil: creación, auge y nuevos tiempos”, impartida por Manuel Rivero, organizador de Toy Street Market.

Esta edición contará también con un Punto de Recogida de Juguetes y Alimentos a favor de la asociación A Caminar, con sede en Aracena (Huelva), dedicada a acompañar a personas con diversidad funcional y a sus familias. Con esta iniciativa, Torre Sevilla refuerza su compromiso social y su vocación de servicio a la comunidad.

Centro comercial Torre Sevilla / Torre Sevilla

Más planes por San Valentín

Más allá del mercado, el centro comercial celebrará San Valentín con propuestas especiales en su oferta comercial y gastronómica. Entre ellas destaca la cena especial de Funky Burger & Brunch, que contará con DJ en directo desde las 20:30 horas y ofrecerá un postre para compartir de manera gratuita. Los visitantes podrán completar su experiencia disfrutando de la bolera del centro y beneficiándose de tres horas de aparcamiento gratuito de 10:00 a 00:00 horas.

Con esta programación, Torre Sevilla se consolida como un destino imprescindible para quienes buscan vivir la ciudad de una forma diferente, combinando ocio, compras, gastronomía y actividades culturales en un entorno contemporáneo y abierto a todos los públicos.