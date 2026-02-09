Fechas y programación de los carnavales más singulares de la provincia de Sevilla: Fuentes de Andalucía, Carmona, Ecija, Gines y Alcalá

El carnaval hunde sus raíces en la Antigüedad, mucho antes de convertirse en la fiesta popular que hoy se conoce. Sus orígenes se vinculan a celebraciones paganas como las Saturnales romanas o las fiestas dionisíacas griegas, rituales ligados al cambio de ciclo, a la fertilidad y a la inversión del orden establecido. Durante esos días se rompían las normas sociales: los esclavos podían comportarse como hombres libres, se permitían los excesos y el disfraz servía para ocultar la identidad y cuestionar, aunque fuera de forma simbólica, el poder y las jerarquías.

En la actualidad y tras la adaptación cristiana, estas fiestas se siguen celebrando en la mayoría de pueblos tanto de Andalucía como de España y de otros lugares del mundo. Con ese espíritu originario de transgresión y crítica, que combina fiesta y reflexión colectiva, son muchos los municipios que celebran desde antaño esta fiesta propia de los meses de enero y febrero, justo antes de que comience la Cuaresma.

En Sevilla existen varios pueblos en los que la celebración del carnaval se ha convertido en una fiesta muy representativa del calendario de festejos de la localidad, algunas de las cuales han llegado a ser declaradas Fiesta de Interés Turístico. Este es el caso de Carmona y Fuentes de Andalucía. Junto a ellos otros pueblos como Écija, Gines o Alcalá de Guadaíra han ganado fama en los últimos años, haciendo que muchas personas se desplacen hasta estas localidades para disfrutar de sus carnavales. Esta es la programación de los carnavales más singulares de la provincia de Sevilla para 2026:

Carnaval de Carmona

El Carnaval de Carmona es una fiesta de Interés Turístico de Andalucía que se recuperó en el año 1984, tras años de censura. Las murgas, comparsas, chirigotas y cuartetos que participan en su Concurso de Agrupaciones Carnavalescas son de una gran calidad.

Este año se celebrará del 14 al 21 de febrero con su tradicional concurso de disfraces, el desfile carnavalero que reúne a vecinos de la localidad y a visitantes de otros lugares de Sevilla, y otras actividades como el Carnaval infantil, la potajada, o la costillada carnavalesca. Todo ello para celebrar una de las fiestas más populares del calendario carmonense.

Carnaval de Fuentes de Andalucía

Si hay un carnaval famoso en la provincia de Sevilla ese es el de Fuentes de Andalucía, con su tradicional fiesta de máscaras y murgas. Declarada fiesta de Interés Turístico Regional, la celebración del carnaval fontaniego podría tener sus orígenes en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones a España, aunque no es hasta el siglo XIX cuando se tiene constancia de la celebración de este en la localidad. En este momento las clases populares se disfrazaban para imitar a los más pudientes y hacer sátiras y críticas de lo que sucedía en el pueblo a través de las murgas.

Si algo tiene de importante este carnaval, además de su antigüedad y significado, es que logró mantenerse incluso durante el franquismo ,cuando el régimen prohibió este tipo de celebraciones en toda España con el favor de la Iglesia. Lejos de desaparecer, el Carnaval de Fuentes de Andalucía se reinventó para convertirse en uno de los más auténticos de Sevilla.

En esta ocasión se celebrará del 12 al 22 de febrero con su tradicional concurso de disfraces, el día de las máscaras y la quema del entornao, el dulce típico de carnaval en la localidad de Fuentes de Andalucía, además de otras muchas actividades.

Carnaval de Écija

Este 2026 el Carnaval de Écija se celebra desde el 28 de enero hasta el 22 de febrero con su tradicional concurso de agrupaciones, uno de los más reconocidos de la provincia por la participación en el COAC de algunas de sus chirigotas y comparsar, el desfile carnavalesco, el carnaval infantil y el Domingo de Piñata, que cerrará una de las fiestas más aclamadas en el municipio sevillano. En esta ocasión en gran desfile tendrá lugar el sábado, 14 de febrero, por algunas de las calles principales de la localidad.

Agrupación Los Colgaos. / Asociación Cultural Ecijana del Carnaval

Carnaval de Gines

Del 31 de enero al 21 de febrero este pueblo del Aljarafe sevillano, ubicado a solo 15 minutos de la capital, celebrará su tradicional carnaval, que se ha convertido en uno de los más visitados no solo por los vecinos y vecinas de la localidad, sino por personas que llegan de los pueblos de alrededor para disfrutar de esta fiesta. En esta ocasión el gran desfile de carnaval tendrá lugar el sábado, 14 de febrero, y el entierro de la sardina, con la que se anuncia el fin del carnaval, se celebrará el día 21.

Carnaval de Alcalá de Guadaíra

Otro de los carnavales emblemáticos de la provincia de Sevilla es el de Alcalá de Guadaíra, que en esta ocasión se celebra del 24 de enero al 21 de febrero. En él se sucederán actividades infantiles, concurso de agrupaciones, el gran desfile de la Ilusión y la fiesta del Hornazo. Ubicado a solo 20 minutos de la capital, este pueblo es otro de los que más personas de fuera acoge para celebrar su tradicional fiesta de carnaval.