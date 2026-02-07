Utrera se llena de cante y baile con el Festival Tacón Flamenco: Fechas y programación de este evento único en la provincia

El municipio sevillano de Utrera volverá a latir a partir del 22 de febrero con la XII edición del Festiva Tacón Flamenco , una cita asentada en la localidad que la convertirá en el epicentro del baile flamenco, que en esta ocasión rendirá homenaje al baile de Jerez.

Como explican desde la organización del festival, Jerez de la Frontera es cuna de un arte que no se aprende, es alma. Su baile se hereda generación en generación, en cada barrio, en cada patio, donde la emoción se hace movimiento. En Utrera, en el festival Tacón Flamenco, rinden honores a esa manera única de sentir y expresar la vida, a ese compás que nace de lo profundo y es fuego de las candelas de los patios de vecinos.

Este tributo es para las grandes familias que han marcado la historia flamenca y gitana de Jerez, estirpes que han hecho del arte un legado vivo. Cada una, con su carácter propio, ha sembrado un estilo que ha hecho posible el cómo conocemos el flamenco en la actualidad. A lo largo de seis días el municipio estará repleto de espectáculos únicos, encuentros, cursos y un gran fin de fiesta para vivir el flamenco por todo lo alto.

Programación completa

Del 22 al 28 de febrero este pueblo de la Campiña sevillana celebrará una semana intensa en la que tradición, formación y grandes figuras del flamenco se dan la mano para celebrar el arte más auténtico y llano, el que nace en los patios, en las casas y en la vida cotidiana, sin perder la fuerza del escenario. La venta de entradas está disponible en la página web del festival.

Domingo 22 de febrero

A las 17:00 h, arranca el festival en el Teatro Enrique de la Cuadra con el Encuentro de Escuelas de Baile “Mi baile, mi legado”, con la participación de academias de Utrera, Sevilla, Jerez, Chipiona y Morón.

Lunes 23 de febrero

Jornada dedicada a charlas y conferencias sobre el baile jerezano en su estado más puro, con entrada libre hasta completar aforo. Reflexión, testimonio y pequeñas pinceladas de cante y baile.

Curso de baile flamenco por bulerías de Jerez, impartido por Fernando Jiménez en la Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

Martes 24 de febrero

A las 21:00 h , noche de Íntimo y Flamenco con Tomás de Perrate , acompañado por la bailaora Leonor Leal y al toque Paco de Amparo .

Curso de baile flamenco por bulerías de Jerez, impartido por Fernando Jiménez en la Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

Miércoles 25 de febrero

A las 21:00 h, el protagonismo es para Luis “El Zambo”, referente absoluto del cante jerezano, acompañado al toque por Domingo Rubichi y a compás por Ali de la Tota y Luis del Rebeco.

Jueves 26 de febrero

A las 21:00 h, María José Franco presenta “Jerez Bailaora”, un espectáculo protagonizado por jóvenes valores del baile jerezano, con la participación especial de la artista utrerana Lucía Benavides.

Viernes 27 de febrero

A las 21:00 h, uno de los platos fuertes del festival: Joaquín Grilo presenta “Grilo”, con un elenco de grandes cantaores y guitarristas.

Sábado 28 de febrero