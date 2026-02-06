Llega a Fibes Sevilla la fiesta dedicada a los éxitos musicales de los 90 con un sinfín de grandes temas: Fecha y entradas
Superstars of the 90 se celebrará el 21 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
Yung Beef llega a Sevilla con un espectáculo por todo lo alto el fin de semana: Ubicación y entradas
VI Campeonato de España de Hamburguesas: Todas las burgers de Sevilla que concursan y cómo votarlas
El sábado, 21 de marzo de 2026, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá el espectáculo Superstars of the 90, una cita musical dedicada especialmente a aquellas personas que disfrutaron con la música de esa década y que añoran los momentos en los que pudieron bailar algunas de las canciones más populares que sonaron antes de la llegada del 2000.
Como explican desde la organización, con esta nueva edición deján atrás el Palacio de Deportes de Sevilla, donde se venía celebrando la fiesta, para trasladarse a un lugar no solo más amplio, sino también con una mejor infraestructura, en la que habrá una pista de baile mucho más grande, la mayor de Andalucía, para moverse todos juntos y poder disfrutar al máximo de todo el show que está preparado.
Con un cartel lleno de artistas de todos los estilos, desde el dance o el break beat hasta el latino o el rock & roll, y con una decoración especial para la ocasión, este encuentro promete ser un evento único en la ciudad este 2026. Además, la fiesta contará con la actuación exclusiva de SuperStars Symphony Orchestra, que interpretará los diferentes temas para que todo el mundo pueda disfrutar de los clásicos de la electrónica de los 90 con una orquesta sinfónica como nunca antes se había vivido.
Cartel de artistas
- Eric Martin (Technotronic)
- Taleesa
- Porn Kings
- Benassi Bros feat Sandy Infekto of Bomfunk Mc's
- Tania Evans
- Rebeka Brown
- Sonia Madoc
- Mark Xtc of Mix Factory
- Shena
- Dj Sylvan
- Sandy Chambers
- New Limit
- Missiego
- Katherine Ellis
- Damae (Ex-Fragma)
- Dj Kultur
- La banda del capitán inhumano
- Bernárdez "The Refrescos"
- Ororo
- The Prodigy Tribute
- Daft Punk Tribute
- Superstars dj's con Kenia Kendashi
Venta de entradas
La venta de entradas para asistir a este evento está habilitada en la página web de Superstar90, con precios que oscilan entre los 30 y los 53 euros según el tramo de venta y el tipo de entrada. También existen opciones de reservados cuyos precios oscilan entre los 320 y los 700 euros, con grupos de hasta 8 personas.
También te puede interesar