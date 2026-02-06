Llega a Fibes Sevilla la fiesta dedicada a los éxitos musicales de los 90 con un sinfín de grandes temas: Fecha y entradas

El sábado, 21 de marzo de 2026, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá el espectáculo Superstars of the 90, una cita musical dedicada especialmente a aquellas personas que disfrutaron con la música de esa década y que añoran los momentos en los que pudieron bailar algunas de las canciones más populares que sonaron antes de la llegada del 2000.

Como explican desde la organización, con esta nueva edición deján atrás el Palacio de Deportes de Sevilla, donde se venía celebrando la fiesta, para trasladarse a un lugar no solo más amplio, sino también con una mejor infraestructura, en la que habrá una pista de baile mucho más grande, la mayor de Andalucía, para moverse todos juntos y poder disfrutar al máximo de todo el show que está preparado.

Con un cartel lleno de artistas de todos los estilos, desde el dance o el break beat hasta el latino o el rock & roll, y con una decoración especial para la ocasión, este encuentro promete ser un evento único en la ciudad este 2026. Además, la fiesta contará con la actuación exclusiva de SuperStars Symphony Orchestra, que interpretará los diferentes temas para que todo el mundo pueda disfrutar de los clásicos de la electrónica de los 90 con una orquesta sinfónica como nunca antes se había vivido.

Cartel de artistas

Eric Martin (Technotronic)

Taleesa

Porn Kings

Benassi Bros feat Sandy Infekto of Bomfunk Mc's

Tania Evans

Rebeka Brown

Sonia Madoc

Mark Xtc of Mix Factory

Shena

Dj Sylvan

Sandy Chambers

New Limit

Missiego

Katherine Ellis

Damae (Ex-Fragma)

Dj Kultur

La banda del capitán inhumano

Bernárdez "The Refrescos"

Ororo

The Prodigy Tribute

Daft Punk Tribute

Superstars dj's con Kenia Kendashi

Venta de entradas

La venta de entradas para asistir a este evento está habilitada en la página web de Superstar90, con precios que oscilan entre los 30 y los 53 euros según el tramo de venta y el tipo de entrada. También existen opciones de reservados cuyos precios oscilan entre los 320 y los 700 euros, con grupos de hasta 8 personas.