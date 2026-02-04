Yung Beef llega a Sevilla con un espectáculo por todo lo alto el fin de semana: Ubicación y entradas

Yung Beef, el rapero granadino que es estandarte para toda una generación de jóvenes, visitará este viernes, 6 de febrero, la sala Pandora de Sevilla con una sesión de trap callejero con la que pretende hacer vibrar a sus seguidores y seguidoras sevillanas. El artista actuará en formato DJ Set en la fiesta Infierno Club, la enseña con la que recorre España acumulando salas llenas allá donde recala.

En la fiesta del viernes, el granadino estará acompañado por integrantes de La Obsesión Factory, un destacado colectivo y sello discográfico de reggaeton underground y trap mexicano.

Sobre el artista

Nacido en Granada como Fernando Gálvez Gómez, empezó su carrera en la música underground antes de ganar notoriedad con Pxxr Gvng, el colectivo que revolucionó la escena urbana española y llevó el trap al mainstream. Su sonido, influenciado por el reggaetón, el rap francés y la cultura callejera, lo convirtió en un referente del género, marcando una nueva era en la música urbana. En la actualidad Yung Beef es una de las figuras más conocidas del trap en España, conocido por su estilo crudo, subterráneo y auténtico.

Tras la disolución de Pxxr Gvng, Yung Beef fundó La Vendición Records, un sello independiente que ha servido como plataforma para artistas emergentes. Con muy poca ayuda externa y un enfoque disruptivo, ha seguido lanzando proyectos innovadores que fusionan géneros y desafían las normas del mercado.

En estos días, Yung Beef está de actualidad tras la publicación de ‘Perdiendo la fe’, un nuevo sencillo que profundiza en el mensaje de cansancio emocional, desconfianza y soledad que lo caracterizan últimamente. En esta balada oscura e introspectiva, el granadino ha sorprendido con un guiño a Rosalía, cuya voz aparece a través de unas declaraciones recuperadas de una entrevista de hace más de seis años. "Tú puedes compartir o no su visión. Te puede gustar su música o no. Pero hay algo que es innegable y es que él es puro", dice la catalana, unas palabras que pronunció en un programa del canal televisivo Playz en el que ambos artistas discutían sobre la independencia en la industria musical.

‘Perdiendo la fe’ es el adelanto del próximo proyecto discográfico de Yung Beef, ‘Plugg3 Ova 2’, que se espera vea la luz este mes de febrero y dará continuidad al universo trap directo y oscuro que son marca de la casa.

Venta de entradas

La venta de entradas para asistir a la fiesta del viernes, 6 de febrero, en la sevillana sala Pandora está activa y a punto de agotarse a través de su página web. La fiesta comenzará a las 23:45 horas y se extenderá hasta las 06:00 horas. El precio de los tickets de acceso oscila entre los 15 y los 18 euros por persona.