La pasarela de madera sobre una gran laguna a pocos minutos de Sevilla que te transportará a un remanso de paz

A escasos 30 kilómetros de Sevilla capital, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, se encuentra el parque de las Doblas, una zona de gran belleza que forma parte del corredor verde del Guadiamar y que transcurre alrededor de una laguna que le da un aspecto de calma y serenidad único en la comarca.

El parque de las Doblas cuenta con una superficie de 37 hectáreas en la que existe una laguna artificial, de carácter estacional, rodeada de una red de caminos de madera que forman parte del recorrido del corredor verde. Esta zona se construyó tras la restauración de una gravera abandonada que quisieron transformar para que fuera un espacio natural en el que poder pasar un rato agradable y descansar, contando para ello con un área recreativa que se crea como una de las actuaciones de restauración medioambiental del Corredor Verde del Guadiamar. En la actualidad es un paisaje natural protegido.

Flora y fauna

El camino que recorren las pasarelas de madera sobre la superficie de agua es circular y permite el avistamiento de aves, flora y fauna. Además de la vegetación propia de las lagunas, en el parque de las Doblas también se han establecido especies de bosque de ribera como álamos, fresnos, olmos, adelfas, almeces y sauces, todas propias de un ecosistema de ribera. La laguna cuenta con vegetación palustre, con junco y taraje como principales especies, que acoge una variada avifauna acuática. En las zonas más alejadas se encuentran especies de monte mediterráneo como encina, acebuche, algarrobo, madroño o lentisco.

Corredor verde hacia las Doblas / turismosevilla.org

El parque de las Doblas es un lugar perfecto, además, para la observación de aves acuáticas que se ocultan tras la vegetación de la laguna. Siguiendo por el camino de uso público hacia el norte se encuentra el observatorio de El Palmar. Desde él se pueden divisar aves zancudas como garza real, garceta común o cigüeña blanca, además de otras especies como el calamón, el ánade real o la focha común. También se pueden divisar rapaces como el aguilucho lagunero, garza imperial, garcilla cangrejera y avetorillo.

Cercano al enclave de Doñana, el parque sanluqueño de las Doblas cuenta con un área recreativa en la que hay zona de barbacoa y de mesas, lo que convierten este lugar a 3 kilómetros del municipio sanluqueño en una zona ideal en el Aljarafe para disfrutar de la naturaleza en familia.