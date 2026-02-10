Feria del Queso Artesano en este histórico pueblo a 20 minutos de Sevilla con las mejores queserías de España
El municipio de Santiponce celebrará la Feria del Queso Artesano los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo
La Feria del Queso Artesano regresa a la localidad de Santiponce los próximos 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, de viernes a domingo, para cerrar el segundo mes del año por todo lo alto, especialmente para los amantes del queso. En su VI edición y tras el éxito de las anteriores, el centro del pueblo se llenará de ambiente festivo, degustaciones y disfrute en torno al queso con las elaboraciones de algunas de las mejores queserías de España.
Además de los quesos, durante la feria también se podrán degustar otros productos como chicharrones artesanos, pastelería portuguesa, chacinas ibéricas al corte o helados artesanos.
Queserías que participan
- El Pastor del Torcal
- Facendera, cosas y quesos
- Quesos Don Apolonio
- Quesería Doña Leonor de Albuquerque
- Quesos y besos
- La Pastora de Grazalema
- Quesería Silva Cordero
- Quesería Cortijo La Vicaria
- Quesería Prestes Santiago
- Quesería S'Arangí
- Quesos Sierra Sur
- Quesos El Arquillo
- Quesos del Casar
- Quesos Ojos del Guadiana
- Quesos Mena
- Quesera del Cares
- Quesería Tierra de Barros
- Quesos La Covacha
- Arqueogastronomía
Fechas y ubicación
La Feria del Queso Artesano de Santiponce se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, de viernes a domingo, en la Plaza del Pajartillo de Santiponce en el siguiente horario:
- Viernes y sábado, 27 y 28 de febrero, de 11:00 a 21:00 horas.
- Domingo, 1 de marzo, de 11:00 a 16:00 horas.
La entrada para asistir a la muestra es libre y gratuita, teniendo que abonar, únicamente, las consumiciones que se hagan a través de los tickets que se podrán adquirir allí mismo.
Esta muestra, que se celebrará en el contexto de la celebración del puente de Andalucía, tendrá el aspecto de un mercado gastronómico. Con el objetivo de que nadie se quede sin degustar los quesos expuestos, se podrán adquirir tickets que incluyen la degustación de diferentes tipos diferentes de quesos. Junto a estos tickets también se podrán adquirir otros de bebidas en diferentes puntos de venta repartidos por el recinto para acompañar mientras se disfruta de los productos.
