Feria del Queso Artesano en este histórico pueblo a 20 minutos de Sevilla con las mejores queserías de España

La Feria del Queso Artesano regresa a la localidad de Santiponce los próximos 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, de viernes a domingo, para cerrar el segundo mes del año por todo lo alto, especialmente para los amantes del queso. En su VI edición y tras el éxito de las anteriores, el centro del pueblo se llenará de ambiente festivo, degustaciones y disfrute en torno al queso con las elaboraciones de algunas de las mejores queserías de España.

Además de los quesos, durante la feria también se podrán degustar otros productos como chicharrones artesanos, pastelería portuguesa, chacinas ibéricas al corte o helados artesanos.

Queserías que participan

El Pastor del Torcal

Facendera, cosas y quesos

Quesos Don Apolonio

Quesería Doña Leonor de Albuquerque

Quesos y besos

La Pastora de Grazalema

Quesería Silva Cordero

Quesería Cortijo La Vicaria

Quesería Prestes Santiago

Quesería S'Arangí

Quesos Sierra Sur

Quesos El Arquillo

Quesos del Casar

Quesos Ojos del Guadiana

Quesos Mena

Quesera del Cares

Quesería Tierra de Barros

Quesos La Covacha

Arqueogastronomía

Fechas y ubicación

La Feria del Queso Artesano de Santiponce se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, de viernes a domingo, en la Plaza del Pajartillo de Santiponce en el siguiente horario:

Viernes y sábado, 27 y 28 de febrero, de 11:00 a 21:00 horas.

Domingo, 1 de marzo, de 11:00 a 16:00 horas.

La entrada para asistir a la muestra es libre y gratuita, teniendo que abonar, únicamente, las consumiciones que se hagan a través de los tickets que se podrán adquirir allí mismo.

Esta muestra, que se celebrará en el contexto de la celebración del puente de Andalucía, tendrá el aspecto de un mercado gastronómico. Con el objetivo de que nadie se quede sin degustar los quesos expuestos, se podrán adquirir tickets que incluyen la degustación de diferentes tipos diferentes de quesos. Junto a estos tickets también se podrán adquirir otros de bebidas en diferentes puntos de venta repartidos por el recinto para acompañar mientras se disfruta de los productos.