Cómo conseguir entradas para ver la representación de Poncio Pilatos en el Antiquarium de Sevilla durante la Cuaresma

‘Poncio Pilato’, el montaje de gran éxito que se celebra cada año en el Antiquarium de Sevilla durante la Cuaresma, se celebrará en esta ocasión con doce funciones que se desarrollarán a lo largo de tres fines de semana, entre el 20 de febrero y el 15 de marzo.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha puesto ya a la venta las entradas para una nueva temporada, en esta ocasión la undécima, del espectáculo que volverá a representarse en los restos romanos del Antiquarium. La Casa de las Columnas de este enclave arqueológico será de nuevo el escenario de esta obra estrenada en 2014, que ha agotado todas las localidades en cada una de las cerca de 160 funciones celebradas desde entonces, con la única interrupción de los años 2020 y 2021.

Se trata de una experiencia teatral singular, situada en torno a un mosaico romano real y basada en hechos históricos que ya han visto más de 16.000 espectadores a lo largo de estos años. Al igual que en ediciones anteriores, cada representación contará con un aforo reducido de 110 espectadores, dispuestos alrededor de la escena, lo que refuerza el carácter inmersivo de un espectáculo que sitúa al público en el centro de la acción dramática.

Sobre la obra

La obra que se representará en el Antiquarium sevillano narra las horas más difíciles de Poncio Pilato, el procurador romano de Jerusalén que tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. A lo largo de una hora y media, el texto recorre las tensiones políticas, religiosas y sociales que confluyeron hace dos mil años en el juicio a un profeta considerado una amenaza para el orden establecido. Presiones, intrigas y equilibrios de poder se entrelazan en un drama de suspense político que interpela al espectador desde una perspectiva contemporánea.

El espectáculo está dirigido por el periodista José Luis Losa y se basa en textos escritos en colaboración con Fernando Fabiani e Isaac García, tras un intenso proceso de documentación histórica y bíblica. Tal como señala su director, se trata de “un drama de suspense político sobre la fragilidad del poder”, concebido para un entorno excepcional y con precios populares en una de las fechas más señaladas del calendario cultural de la ciudad.

Fechas y entradas

Las representaciones se desarrollarán los viernes, sábados y domingos de los fines de semana programados, entre el 20 de febrero y el 15 de marzo, con funciones dobles los sábados. El horario para verlo es el viernes a las 22:00 horas, los sábados a las 20:30 horas y a las 22:15 horas y domingos a las 20:30 horas.

El precio de las entradas es de 12 euros por persona y se pueden adquirir a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla o en la taquilla del teatro Lope de Vega.