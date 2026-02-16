El conjunto de origen medieval que corona uno de los pueblos más singulares de Sevilla: Le da aspecto de paisaje de cuento

A algo más de 100 kilómetros de Sevilla y colindante con la provincia de Málaga está la localidad Estepa, una localidad famosa en toda España por la elaboración de sus mantecados, que se levanta en el paisaje como un pequeño pueblo en la montaña. Sobre él y coronando el municipio, se erige el Conjunto Monumental del Cerro de San Cristóbal, conformado por varias edificaciones que le terminan de dar al municipio un aspecto de cuento cuando se divisa desde la carretera.

Conjunto Monumental del Cerro de San Cristóbal

Este conjunto se extiende a lo largo de una meseta elevada, en un recinto alargado en forma de triángulo con una longitud de 450 metros y una anchura máxima de 175 metros que le confieren un aspecto imponente sobre Estepa y al que se considera el núcleo en torno al cual se empezaron a conformar los primeros asentamientos en la localidad.

El Cerro de San Cristóbal está conformado por la antigua alcazaba, un recinto fortificado de origen árabe del que se conserva en la actualidad la Torre del Homenaje, una construcción albarrana de finales del siglo XIV y comienzos del XV (cuando estaba finalizando la Edad Media) erigida por el maestre santiaguista Lorenzo Suárez de Figueroa.

La construcción de dicha torre significó la culminación de un proceso que se conoce como señorialización, en el que además de elementos militares se pueden rastrear conceptos sociales, antropológicos e incluso simbólicos. Las obras necesarias para su levantamiento, que culminó en 1390, supusieron el mayor factor de remodelación que afectó a todo el ángulo oeste del primitivo recinto.

Junto a la torre quedan restos de otras edificaciones del alcázar palacio de los Centurión, marqueses de Estepa, así como la muralla de la alcazaba, original del siglo X, construida en el periodo islámico y reconstruida en el siglo XII por los almohades y en los siglos XIII y XVI, en la época de la Orden de Santiago. En el cerro se encuentran también las iglesias de Santa María la Mayor, de estilo gótico tardío, que se empezó a construir a principios del siglo XVI, y el convento de Santa Clara, fundado en 1599 por los marqueses de Estepa.

Por último, el cerro también alberga un monasterio de franciscanos de finales del XIX y comienzos del XX, cuya edificación termino en 1904. En la actualidad el convento de San Francisco está dedicado a casa de espiritualidad, a excepción de la zona dedicada a la fraternidad. La importancia de este conjunto monumental es tal que en el año 1965 sería declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico Artístico.