La curiosa manera de aparcar en Sevilla que deja perplejos a quienes son de fuera: "Estoy flipando, yo esto no lo supero"

Sevilla es una ciudad que, como tantas otras, cuenta con algunas particularidades que la hacen única. Las tapas típicas, sus fiestas más tradicionales como Semana Santa, la Feria de Abril o la Velá de Santa Ana, entre otras, el ambiente de sus calles cuando llega la primavera y los planes propios de estas fechas, como salir a tomar algo después del trabajo, son solo algunas de ellas.

Pero hay más, algunas tan propias de la ciudad que cuando llega alguien de fuera se queda perplejo al verlas. Una de ellas, quizás de las más sorprendentes y divertidas, es la manera de aparcar en la capital andaluza para aprovechar al máximo los huecos libres en la calzada: dejando el coche en segunda fila y sin el freno de mano puesto, de manera que quien tenga el coche estacionado y quiera sacarlo, o viceversa, pueda hacerlo moviendo el resto de coches que están en segunda fila.

El descubrimiento del aparcamiento en Sevilla

Este es el descubrimiento que hace una chica que es de fuera de la ciudad y que decide grabar un vídeo contando cómo van a sacar su coche del aparcamiento en batería moviendo los coches que están en doble fila. La joven comienza la grabación explicando que como ella no es de Sevilla "le están diciendo que es un poco cateta porque no se está enterando de la historia", y entonces prosigue explicando dónde se encuentra su coche aparcado y cómo hay otro coche en segunda fila que le impide salir del aparcamiento.

Al ver esta situación, sigue relatando la chica, una mujer les pregunta si los coches mal aparcados tienen el freno de mano echado, un interrogante que deja boquiabierta a la joven que graba el vídeo y a su amiga, que desconocían que en la ciudad sevillana muchos vecinos dejan sus coches así para que la persona interesada pueda moverlos y sacar su coche del aparcamiento.

Los comentarios de la chica, de absoluta incredulidad, son los que rematan el vídeo, en el que se ve que finalmente despejan la calzada para sacar su vehículo: "Entonces tú coges estos cuatro coches, uno por uno, y le vas dando marcha atrás. Esto no puede ser verdad. ¡Ay qué locura, estoy flipando! Yo, esto, no lo supero".

Reacciones al vídeo

El vídeo, que se compartió a través de la cuenta @liosdevecinos hace unos meses, acumula más de 17.000 "me gusta" en Instagram y más de 2.700 comentarios. Entre ellos hay algunos que enaltecen el ingenio de los sevillanos y sevillanas: "Sentido común en su máxima expresión"; "Se llama convivencia y supervivencia a falta de parking" o "esto es más antiguo que el hilo negro".

También hay quienes explican que en ciudades como Málaga o Valencia sucede lo mismo y quienes cuentan, de manera anecdótica, que en algunas ocasiones han visto a personas de fuera llamar a la grúa porque no tenían conocimiento de que los coches se pudieran mover.