El nuevo espacio que han abierto en uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla: Es una calle que llevaba siglos cerrada

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla, uno de los lugares más emblemáticos y de gran repercusión en la ciudad, ya cuenta con un nuevo espacio que hasta ahora había estado cerrado al público: su calle principal. Una vía que une dos importantes zonas de Sevilla y que había permanecido oculta a quienes visitaban los edificios, pero por la que ya se puede transitar en el horario de apertura del mismo.

La noticia la ha compartido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de sus redes sociales, quien ha explicado que este espacio de suma importancia en la Fábrica de Artillería llevaba siglos cerrado, invitando a pasear a todas las personas interesadas por esta "preciosa calle adoquinada". Como dice en un mensaje a través de Instagram, "la vía principal de la Real Fábrica de Artillería, el nuevo gran espacio cultural que hemos puesto en valor en Sevilla, ya une, desde hace unos meses, Eduardo Dato con el corazón de San Bernardo".

Cómo visitar la nueva calle

La vía principal de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla se podrá visitar en horario de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado, y de 10:00 a 14:00 horas los domingos, coincidiendo con los horarios de apertura de la propia fábrica siempre y cuando no haya eexposicioneso eventos que alteren el calendario. En ocasiones también hay visitas guiadas al edificio que se publican en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla representa un importante hito de la arquitectura industrial de la ciudad, íntimamente relacionada con la expansión ultramarina española en la Edad Moderna.

La Fábrica de Bronces de Sevilla, originaria de la actual Fábrica de Artillería, surge alrededor del siglo XVI, en el año 1565, como iniciativa privada de la familia Morel, ubicada en dos solares del barrio de San Bernardo, con tan solo un pequeño taller y dos hornos. Años más tarde y tras algunas reformas, la fábrica original vivió un periodo muy productivo debido al comercio con las Indias y a los encargos del ejército, las flotas y los señores feudales.

La original Real Fábrica de Artillería inicia su construcción en el primer tercio del siglo XVIII recibiendo un fuerte impulso constructivo durante el reinado de Carlos III en 1782 y responde, en su tipología, a la concepción de grandes edificaciones militares de la época con un sentido unitario del espacio. Fue objeto de múltiples ampliaciones para adecuarse a la artillería moderna.

En 1932, la fábrica queda incluida en el consorcio de industrias militares, como sección del ministerio de guerra, que durará hasta 1936. Según ley de 1959, la fábrica pasa a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, del Instituto Nacional de Industria. El edificio dejó de funcionar como tal en 1991, pero en 2018 el ayuntamiento de la ciudad logra fondos europeos por valor de 20 millones de euros, que lo convertirá en un centro cultural y de innovación.