Lugares espectaculares cerca de Sevilla que se pueden visitar en un día y que te harán salir de la rutina

Escapar de la ciudad, aunque sea para pasar en día, se ha convertido en una necesidad para algunas personas que necesitan despejarse de la rutina del día a día. Pasar el día en la montaña y comer en algún lugar los platos típicos de la zona, visitar la playa y dar un paseo para ver el atardecer o acercarse a ver algún pueblo u otra ciudad con un rico patrimonio histórico son algunos de los destinos ideales para salir el fin de semana tras el ajetreo de la semana.

Apostar por estas experiencias contribuye a dinamizar economías locales, promueve el interés por el patrimonio y la cultura y refuerza la conexión con los habitantes de la zona. Cerca de Sevilla capital existen algunos lugares, tanto de playa como de montaña, que son verdaderos remansos de paz y a los que se puede ir en un solo día, ya que como máximo están a dos horas en coche. Estos son algunos de ellos:

Sierra Norte de Sevilla

La Sierra Norte de Sevilla es, posiblemente, la zona de la provincia con mayor encanto a lo que a naturaleza se refiere. Ubicada en la zona de Sierra Morena, sus pequeños pueblos y sus incontables rutas convierten a la comarca en un destino perfecto para ir y venir en un día desde Sevilla capital.

Castillo de Alanís, en la Sierra Norte de Sevilla / turismosevilla.org

Pueblos blancos de Cádiz

Si lo que se prefiere es dar un paseo por un pueblo con encanto, la ruta de los pueblos blancos de Cádiz, entre los que se incluyen algunos de la sierra, es el lugar perfecto para perderse en ellos y salir de la rutina. Entre algunos de los más cercanos a Sevilla y con gran encanto se encuentran Vejer de la Frontera y Arcos de la Frontera, ambos perfectos para disfrutar de la paz de esta zona y de la hspitalidad de sus vecinos y vecinas, por no hablar de lo bien que se come en ellos.

Pueblos blancos de Cádiz / cadizturismo.com

Sierra de Grazalema

Ubicada a unas dos horas en coche desde Sevilla se encuentran algunos de los pueblos pertenecientes a la Sierra de Grazalema, un destino perfecto para los amantes del senderismo y la escalada, pero también para quienes disfrutan conociendo pueblos con encanto y con unos paisajes inigualables en Andalucía. Grazalema, Zahara de la Sierra o Benamahoma son solo algunos de estos increíbles destinos a los que se puede ir desde Sevilla.

Grazalema

Vila Real de Santo Antonio, en Portugal

Ubicada en la frontera entre España y Portugal, pero ya perteneciente al país luso, se encuentra esta ciudad atravesada por el río Guadiana y a la que se puede llegar en ferry. Sus calles, el diseño de sus casas y el ritmo ribereño de la ciudad la convierten en un destino a solo dos horas de Sevilla perfecto para salir del turismo habitual y visitar el país vecino. Aprovechar para comer algo típico de la zona son, sin duda, el plan perfecto para despejarse de la rutina.

Vila Real de Santo Antonio / Visit Portugal

Sierra de Hornachuelos, en Córdoba

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos alberga una de las zonas de bosque mediterráneo y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena. Junto al Parque Natural Sierra Morena de Sevilla y el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conforma la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena.

Pasear por sus senderos transporta a lugares llenos de encanto: saucedas, embalses como el del río Bembézar, cañones, dehesas de cerdo ibérico, áreas de descorche tradicionales, caleras de piedra para elaborar cal quemando jaras. Junto al abandonado Seminario de Los Ángeles aparece la Peña del Fraile, que inspiró la conocida obra del Duque de Rivas, Don Álvaro y la fuerza del sino.