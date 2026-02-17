La ruta con los mejores montaditos de Sevilla de José Obando: Tres opciones muy auténticas para comerte la ciudad

Uno de los platos más populares de la gastronomía sevillana son los montaditos, esos pequeños bocadillos elaborados con un sinfín de ingredientes que se asemejan a probar un guiso elaborado entre dos panes, generalmente calientes y crujientes. De tortilla al whisky, de carne en salsa, de solomillo con queso... Las opciones de montaditos en Sevilla son infinitas y hacer una ruta de la tapa con los mejores de la ciudad se hace casi imposible y, sobre todo, muy personal. Sin embargo, hay algunos de ellos que parecen destacan por encima de los demás y que han acabado definiendo el tapeo en la capital andaluza.

Haciendo alarde de su conocimiento como sevillano que es, el creador de contenidos José Obando, famoso especialmente en entornos relacionados con las redes sociales, ha querido crear su particular ruta de montaditos en Sevilla junto a la también influencer Susana Molina, con tres opciones muy auténticas que son perfectas para comerse la ciudad a bocados.

Piripi, de Bodeguitas Antonio Romero

Lo denomina como "el rey de la corona" y explica que está hecho con lomo, bacon, queso fundido, tomate en rodajas y mayonesa. Se trata de un clásico en la ciudad y especialmente en este establecimiento. Además del piripi, Obando también anima a degustar el de pringá, elaborado con la carne desmenuzada con la que se hace el potaje y que lleva, por lo general, carne de pollo y ternera, tocino, morcilla y chorizo, aunque según el bar puede hacerlo de diferente manera, añadiendo o quitando ingredientes. Bodeguitas Antonio Romero se encuentra en la calle Antonia Díaz y en Arfe, ya que cuenta con varios locales en Sevilla.

La Flor de Toranzo

Fundado en 1952, este bar cuenta con "los montaditos más originales de Sevilla", según explica José Obando. Su favorito, y el más famoso del establecimiento, es el de anchoas de Santoña con leche condensada, una combinación que parece imposible, pero que resulta muy agradable al paladar. Tan es así que es el que le ha dado nombre al bar. Otros de los que merece la pena probar son el de manzana con pollo, tal y como explica el creador de contenidos, el de jamón con carne mechá o el de su versión de la pringá, que "es una auténtica locura". El establecimiento se encuentra en la calle Jimios, número 1.

Montadito de anchoas con leche condensada / Cosas de Comé

En la espero te esquina

Con orígenes en 1959, como dice Obando, este bar tiene "pureza y sabor auténtico". Y es en este establecimiento donde precisamente está su montadito ganador: el mantecaíto. Un clásico en la ciudad de Sevilla que nace de meter entre dos panes el tradicional plato de solomillo al whisky. Y es que el mantecaíto lleva solomillo con salsa al whisky con las patatas fritas incluidas dentro del pan. Otra de las opciones muy acertadas en esta ruta es el montadito de la casa, elaborado a base de carne con un punto picante y que se sirve muy aplastado, después de haberlo hecho en la plancha. El bar se encuentra en la calle Corral del Rey, número 10.