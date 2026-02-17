El restaurante de Sevilla que gana un Sol Repsol este 2026: Su cocina es japonesa y cuenta con una barra 'omakase'

La gala de los Soles Guía Repsol se celebraba en Tarragona con varias nuevas incorporaciones de Soles Repsol a su lista de restaurantes andaluces, que ya suman un total de 77 establecimientos galardonados (60 con un Sol, 14 con dos Soles y 3 con tres Soles). Entre todos ellos ha sido el restaurante de cocina japonesa Kinu, ubicado en Sevilla, el que en esta ocasión ha logrado adentrarse en los nuevos galardonados.

En el listado de este año destacan proyectos que presumen de la enriquecedora unión entre cocinas regionales; ahora la fusión ya no es asiática, sino local. También son tendencia los menús cortos y dinámicos, que ganan terreno al menú degustación. Las barras gastro en las que se cocina frente al comensal crecen sin parar. Y en un sector habituado a horarios infinitos, la conciliación se materializa en restaurantes que optan por cerrar los fines de semana, por abrir solo para comer o cenar, o libran cuatro días de siete.

"Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sus clientes puedan seguir probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes, aunque también hay propuestas rupturistas en esta ocasión.

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen tres restaurantes con Tres Soles, once con Dos Soles y un total de 69 con Un Sol, entre los que está Kinu, un restaurante en pleno corazón de Sevilla a través del que se puede viajar a Japón.

Kinu, un viaje a Japón en el corazón de Sevilla

Detrás de los fogones de este restaurante se encuentra el maestro Hoze, Head Chef referente en la cocina japonesa. Su propuesta culinaria tiene como protagonista la barra omakase, que gira en torno al sushi elaborado de la forma más tradicional y pura. Se trata de la primera barra de este tipo en la ciudad de Sevilla, en la que los comensales tienen una experiencia gastronómica exclusiva frente al chef, que elabora un menú degustación personalizado. El Kinu elaboran platos de una calidad suprema respetando la memoria gustativa de recetas clásicas japonesas, sin olvidar sus raíces andaluzas.

El local, situado en la tranquila calle peatonal C. Miguel Mañara, 11, del centro histórico de la ciudad, cuenta con una bodega compuesta por diversas referencias cuidadosamente seleccionadas entre las que destaca el sake de distintas variedades y procedencias.

La Gala de Entrega de Soles Guía Repsol 2026 se ha celebrado en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Tarragona, con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Catalunya es la Comunidad con más Soles de España. Cerca de 150 cocineros, entre los nuevos Soles y los Tres Soles veteranos, han subido al escenario en el acto presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce, que ha contado con la complicidad de los propios chefs para arrancar las risas del público.

La celebración de la Gala de los Soles Guía Repsol en la Costa Daurada, coincidiendo con la distinción de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía, supone un nuevo aval al excelente momento que vive la gastronomía catalana y al alto nivel de su cocina”, en palabras del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que "para Costa Daurada y Terres de l’Ebre acoger la pre-gala y la Gala de los Soles Guía Repsol y los Soletes representa una oportunidad única de mostrarnos como una potencia gastronómica de primer nivel, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración".

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan.

En la app de Guía Repsol se pueden consultar todos los Soles 2026. Además, gracias a la geolocalización, nunca fue tan fácil parar por el camino en el sitio que mejor se adapta a tus necesidades. Descárgala y descubre una de las gastronomías más aplaudidas del mundo.