Así habla National Geographic de uno de los monumentos más controvertidos de Sevilla: "Es un refugio lleno de frescura"

National Geographic, el prestigioso medio de viajes que recorre cada uno de los pueblos y ciudades tanto de España como de otros lugares del mundo en busca de rincones singulares a lo largo y ancho del planeta, ha querido dedicar un espacio, en este caso, a las Setas de la Encarnación, el monumento de Sevilla que se construyó hace apenas unos años y que se ha convertido en uno de los más llamativos de la ciudad.

"Una nube de madera ondulante con una pasarela en el techo que mira al cielo y un buen puñado de ruinas romanas bajo sus pies". Así es como arranca el reportaje de National Geographic para referirse al Metropol Parasol, una estructura de grandes dimensiones que se encuentra en la Plaza de la Encarnación de Sevilla y que fue inaugurada en el año 2011, no sin antes haber despertado una gran polémica en la capital andaluza. Su majestuosidad y el estilo futurista en un enclave con edificios de aspecto más tradicional y menor altura fue una de ellas, el dinero invertido fue la otra, ya que su construcción supuso una inversión de unos cien millones de euros.

Más allá de eso, son muchas las personas que quedan fascinadas con este monumento al que popularmente se le conoce como las Setas de la Encarnación. En el citado medio hablan de él de la siguiente manera: "No es un toldo ni un árbol: es una gran piel de madera que ondula como si estuviera viva, dibujando un refugio lleno de frescura donde todo ocurre a la vez". Y añaden que en la calle, "a ras del suelo", la vida parece continuar con su habitual ajetreo, pero basta con echar la vista arriba para ver la imponente estructura diseñada por el arquitecto alemán Jürgen Mayer.

Lo mejor, según sus reporteros, es ese contraste entre las dos alturas: "Un mirador de ciencia ficción por arriba y, abajo del todo, un subsuelo que guarda un pasado muy anterior a cualquier postal". Con esto último se refieren, en realidad, al Antiquarium de Metropol Parasol, unos restos arqueológicos que aparecieron durante su construcción que obligaron a paralizar la obra durante largo tiempo para poderlos preservar. El resultado es una galería protegida por vidrios sobre los que se puede caminar que conformar los cimientos de las Setas. Como dicen en National Geographic, "lo contemporáneo arriba, lo antiguo debajo, y la vida en medio. Una forma redonda de seguir explorando la Sevilla menos obvia, con otro sabor".

La obra cuenta con 3.500 piezas de madera laminada de abeto finlandés unidas por casi 3.000 nudos y 16 millones de tornillos y tuercas. Tiene una altura de 28,5 metros y unas dimensiones de 150 x 70 metros. La elección de este material para su composición no fue fortuita ya que, además de ofrecer un diseño estético único, se trata de un recurso sostenible.

El diseño de las Setas tomaba como inspiración los ficus centenarios de la Plaza de San Pedro y las bóvedas de la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. La obra se construyó con la intención de alojar un mercado en su interior como el que hay en la actualidad, y de que en su parte alta hubiera un gran mirador, algo que también han conseguido.

Visitar las Setas de la Encarnación

La estructura Metropol Parasol se puede visitar de lunes a domingo, de 09:30 a 00:30 horas, con un último acceso a las 23.45 horas. La entrada general tiene un precio de 16 euros por persona, aunque existen varias ofertas como la de entrada libre para nacidos o empadronados en Sevilla capital. También hay bonos familiares o para grupos a partir de 20 personas. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de las Setas de Sevilla.