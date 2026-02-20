Las dos cafeterías de Sevilla que entran en el ranking de las mejores de España: Café de especialidad en espacios con mucho encanto

No hay duda: cada vez hay más cafeterías de especialidad en las ciudades de todo el mundo. El gusto por saborear un buen café, de cultivos ecológicos y con granos seleccionados, que pueden servir tanto solo como acompañado de leche o bebida vegetal, es algo que cada vez más personas tienen en cuenta.

Aunque Sevilla sea una ciudad de tradiciones y con una cultura muy arraigada a su pasado, lo cierto es que el número de establecimientos que cuidan cada detalle de la preparación de estas bebidas está aumentando considerablemente, tanto en la ciudad como en algunos de sus pueblos.

Con el objetivo de ofrecer un listado con aquellos lugares que rinden culto al café en todas y cada una de las provincias de España, nace The Best Coffee Shops Spain, que este 2026 ha elaborado su particular ranking incluyendo dos establecimientos sevillanos a su lista como esos lugares en los que se puede disfrutar de un buen café: Late, Specialty Coffee & Co Working y Parcería Café. Dos cafeterías únicas en la ciudad que no defraudarán a ningún amante de esta popular bebida.

Late, Specialty Coffee & Co Working

Ubicado en la calle Amor de Dios, número 36, este establecimiento no solo ofrece varios tipos de café de primera calidad, sino que además cuenta con un espacio ideal para quienes quieran tomar algo de manera relajada mientras trabajan o leen. Decorado con estilo industrial, como el que se puede observar en otras ciudades europeas como Berlín o Londres, esta cafetería en pleno centro de la ciudad es una apuesta segura para disfrutar de un buen café en un ambiente único.

Cuentan también con otro tipo de bebidas, como té matcha, y con una gran variedad de tostadas, bowls u otros platos perfectos para el desayuno, el brunch o la merienda. Dispone, además, de un espacio para trabajar en el que hay flexos y enchufes.

Parcería Café

En la plaza Calderón de la Barca, número 9, se encuentra la cafetería Parcería Café, un establecimiento que rinde culto a esta bebida y en el que utilizan productos de proximidad, con ingredientes frescos de la región para apoyar el consumo local.

En su carta, además de las bebidas, cuentan con tostadas gourmet y con postres irresistibles que se pueden tomar tanto en el local como pedirlo para llevar. También se puede comprar café en grano para hacerlo en casa. Como dicen ellos mismos, "nuestra búsqueda de la perfección se refleja en cada taza, desde la elección de granos de café excepcionales hasta la meticulosa preparación por manos expertas".